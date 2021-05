Wetter in Deutschland: „Sturmgefahr“! Experte mit düsterer Prognose für Feiertage

Das Wetter in Deutschland, es lässt weiterhin zu wünschen übrig.

Wann wird das Wetter in Deutschland endlich besser? Das fragen sich aktuell viele Menschen, die den Sommer herbeisehnen. Die bittere Antwort: Über die anstehenden Feiertage wird es nochmal richtig ungemütlich!

So entsteht eine Wettervorhersage

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden.

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All.

Meteorologen können so das Geschehen rund um die Erde beobachten.

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe.

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an.

Diese werden ausgewertet und übermittelt - so bleiben Wetterprognosen auf dem aktuellen Stand.

Wetter in Deutschland: Schlechte Prognosen

Sturmgefahr am Pfingstwochenende in Deutschland! Zu all dem Regen und den für Mai kalten Temperaturen kommt am Wochenende auch noch kräftiger Wind dazu. Das berichtet wetter.com-Meteorologe Andreas Machalica.

„Der Sommer hat weiter keine Chance. Mitteleuropa liegt weiterhin in der kühlen Luft“, macht der Wetter-Experte allen Sonnen-Fans wenig Hoffnung.

Wetter in Deutschland: Sommer-Fans müssen sich weiterhin gedulden. Foto: IMAGO / vmd-images

Wetter in Deutschland: 15 Grad Durchschnittstemperatur

Wer heiße Temperaturen vermisst, der wäre beispielsweise in Cordoba (Spanien) gut aufgehoben: Dort werden es zur Wochenmitte satte 35 Grad!

Doch solch eine Hitze hat bei uns keine Chance: 15 Grad Durchschnittstemperatur werden vorausgesagt. Dazu kommt noch der auffrischende Wind.

Wetter in Deutschland: Sonnen-Fans müssen sich weiter gedulden

„Das Sturmtief zieht schon zur Wochenmitte aus dem Westen über die britischen Inseln und dann weiter zur Nordsee. Hier wird sich das Sturmtief ‚Marco‘ zum Samstag einnisten und kühle Luft zu uns pusten. Es verdrängt praktisch den Sommer“, klärt Andreas Machalica auf.

Schon am Freitag soll Sturmtief „Marco“ über weite Teile Deutschlands liegen. Laut „wetter.com“ kommt es am Samstag zu Windböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 90 km/h! Es bliebt also weiterhin wechselhaft.

Da müssen sich Sommer-Fans wohl noch ein bisschen gedulden... (cf)