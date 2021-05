Mark Forster: Es ist raus – der Sänger ist überwältigt: „Liebe“

Für Sänger Mark Forster wird es musikalisch gesehen aktuell immer besser. Er hat gerade erst zusammen mit Sängerin Lea seinen groß angekündigten Song „Drei Uhr Nachts“ herausgebracht. Die Resonanz ist groß. Darüber hinaus ist für ihn aktuell Studiozeit angesagt, denn Mark Forster plant und produziert sein brandneues Album.

Und jetzt auch noch das!

Mark Forster hat etwas erfahren, das er noch gar nicht richtig glauben kann.

Mark Forster hat Neuigkeiten für seine Fans. Foto: IMAGO / Future Image

Mark Forster: Es ist raus – der Sänger hat es geschafft „Liebe“

Auf Instagram teilt der 38-Jährige jetzt seine Freude mit den Fans: „Wow… Grad erfahren, dass ‘Bist Du Okay‘ Goldstatus erreicht hat! Macht mich bei genau diesem irgendwie besonders glücklich. Ich danke euch!!!“

In seiner Instastory verrät er seinen Followern noch, warum gerade „Bist du Okay“, sein Song, den er in Kooperation mit dem deutschen DJ-Duo VIZE produziert hat, so wichtig für ihn ist: „Besonderer Song für mich. Liebe.“

Ein Auszug aus dem Song:

„Bist du okay?

Oder sind das in deinen Augen etwa Tränen?

Bist du zu stolz und hast dich deshalb weggedreht?

Ich kam zurück und hab' von weitem schon gesehen

Dass du dich quälst“

Mark Forster: Fans können Großes erwarten

Nach den Goldstatus-Neuigkeiten scheint Mark Forster nun noch motivierter zu sein, an seinem Album zu werkeln. Die Vorfreude darauf steigt bei dem „The Voice Kids“-Juror zumindest schon: „Wir schrauben indessen weiter an einem Album, auf das ich jetzt schon stolz bin.“

--------------------------------

--------------------------------

