Wetter in Deutschland: Erwartet uns ein Hitzesommer 2021? Aktuell schwer vorzustellen – dennoch schlagen Experten jetzt Alarm! (Symbolbild)

Wetter in Deutschland: Wird dieser Sommer zur Katastrophe?

Der Frühling fiel ja bisher eher ins Wasser. Daher verschwendet wahrscheinlich kaum jemand aktuell Gedanken an einen möglichen Hitzesommer.

Und dennoch könnte es das Wetter in Deutschland in wenigen Wochen in sich haben – Experten sprechen sogar von einem Katastrophen-Sommer!

Und das hat tatsächlich ziemlich wenig mit Regen und Wolken zu tun, wenn es um das Wetter in Deutschland geht...

Wetter in Deutschland: Wird dieser Sommer eine Hitze-Katastrophe?

In den letzten Jahren sind die Sommer oft viel zu warm ausgefallen. Unvergessen die Bilder aus Deutschland, wo Wiesen und Felder völlig vertrocknet waren und Seen und Bäche kaum noch Wasser hatten. Die Menschen sind auch ohne Corona oft und gern zuhause geblieben, erst am kühleren Abend vor die Tür getreten. Droht 2021 ein ähnliches Szenario?

Der Sommer 2021 soll laut Vorhersagen temperaturmäßig wieder etwas über dem Durchschnitt liegen. (Archivfoto) Foto: IMAGO / Jan Eifert

Im Sommer 2020 hat die WMO (Weltorganisation für Meteorologie) und der US-Wetterdienst „Accuweather“ vor einem gefährlichen Sommer mit ernsten Auswirkungen auf die Natur gewarnt. Auch in diesem Jahr könnte es Hitze geben. Das amerikanische CFS-Modell der US-Wetterbehörde NOAA zeigt für den Sommer Temperaturen an, die (erneut) über dem Durchschnitt liegen.

So entsteht eine Wettervorhersage

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden.

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All.

Meteorologen können so das Geschehen rund um die Erde beobachten.

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe.

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an.

Diese werden ausgewertet und übermittelt - so bleiben Wetterprognosen auf dem aktuellen Stand.

Wetter in Deutschland: Vorhersagen erwarten bis zu einem Grad über dem Durchschnitt

Auch in Deutschland soll es 0,5 bis 1 Grad zu warm ausfallen. Meteorologe Dominik Jung vom Wetterportal „wetter.net“ will daraus noch keinen Hitzesommer ableiten. Jung zu „OP Online“: „Natürlich kann es auch mal Phasen mit 30 Grad und mehr geben.“ Er erwarte aber eher eine „moderate Wärme“ und kein extremes Wetter.

Dennoch bereitet etwas anderes größere Sorgen bei Landwirten: die anhaltende Trockenheit. Schon der März und der April sind zu trocken gewesen. Das droht auch im Sommer, vor allem im Süden und im Nordwesten. Jung: „Gerade die Trockenheit könnte zu einem Problem werden.“

Es bleibt also zu hoffen, dass der Sommer zunächst mal sonnig und warm wird – es aber auch genug Tage gibt, an denen es dann doch mal regnet. Sowohl zur Abkühlung, aber auch vor allem für die Natur. (mg)

