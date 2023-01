Wetter: Schnee, Sturm und eisige Kälte – jetzt wird’s richtig fies

Das Wetter in Deutschland wird jetzt wieder so richtig ungemütlich…

Lagen die Temperaturen um Silvester in Deutschland vielerorts bei rekordverdächtigen 20 Grad, holte der Winter uns dann Mitte Januar wieder ein. Zwar war es in den vergangenen Tagen auch etwas milder – dafür soll es aber in den nächsten Tagen umso dicker kommen!

Wetter: Ende Januar drohen Sturmböen

„Nach der Winterruhe wird es jetzt bald wieder ziemlich ungemütlich. Da ist richtig Schwung in der Bude“, weiß wetter.com-Meteorologe Bernd Madlener. „Ende Januar drohen uns teilweise Sturmböen – das Ganze begleitet von Schneefällen. Insbesondere im Bergland. Da kann es jede Menge Neuschnee geben.“

Auweia, das sind keine guten Nachrichten für alle Frostbeulen und Sommerfreunde! Feuchte und kalte Luft auf breiter Front werden gegen die Berge gepresst – und das sehe laut des Wetter-Experten nach viel Schnee am Erzgebirge, am Alpenrand und in den Alpen aus. Teilweise seien auch andere Mittelgebirge davon betroffen.

Wetter: HIER kommt Regen statt Schnee herunter

Für das Gebiet zwischen Köln und Hamburg sagt Madlener dann doch eher Regen statt Schneefall voraus. „Danach stellt sich das ganze wieder um. Wir haben ein Tiefdrucksystem über Italien, ein Hoch über Finnland und dazwischen, zumindest sehen das manche Berechnungen, eine eiskalte östliche Strömung. Wenn sie aufreißt über geschlossener Schneedecke, dann sind da locker unter minus 15, teilweise minus 20 Grad.“

Aber einige Berechnungen würden laut des „wetter.com“-Meteorologen auch das Gegenteil sehen: Warme Luft aus Marokko, Spanien und Frankreich mit wenig Wind könnten im Verlauf der nächsten zehn bis 14 Tage zu uns kommen. Man darf gespannt sein, was das Wetter in Deutschland tatsächlich für uns bereit hält. Ganz ausgestanden ist der Winter Ende Januar aber natürlich noch nicht.