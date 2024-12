Weihnachtsmarkt: Männer tragen Weihnachtsbaum durch die Stadt – plötzlich werden sie verfolgt

Große Aufregung herrschte am Samstag (7. Dezember) auf einem Weihnachtsmarkt in Süddeutschland. Zwei Männer trugen einen Weihnachtsbaum durch die Stadt – eigentlich nichts Ungewöhnliches in der Adventszeit. Doch plötzlich wurden sie verfolgt.

Der Vorfall hat sich auf dem Weihnachtsmarkt in Heidelberg (Baden-Württemberg) zugetragen und sorgte bundesweit für Aufsehen. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit ist die Empörung aber auch verständlich. Was war passiert?

Weihnachtsmarkt: Polizei-Einsatz mitten in der Nacht

Dass der Weihnachtsbaum zu Weihnachten eine zentrale Rolle spielt, ist hinlänglich bekannt. Zwei Besucher des Heidelberger Weihnachtsmarkts nahmen dies am frühen Samstagmorgen allerdings ein wenig zu wörtlich – und sorgten sogar für einen Polizei-Einsatz.

Denn laut Polizei hat sich Folgendes zugetragen: Sicherheitsmitarbeiter bemerkten am frühen Morgen kurz nach 1 Uhr zwei Männer, die auf dem Weihnachtsmarkt in Heidelberg verdächtig an einem Weihnachtsbaum hantierten. Kurz darauf stellte sich heraus: Sie entfernten die Kabelbinder von dem Baum, der als Dekoration aufgestellt war. Und als wäre es völlig selbstverständlich, spazierten die Männer mit dem Baum in der Hand vom Platz des Weihnachtsmarktes. Ob sie sich den hohen Preis für einen eigenen Baum (>>> hier mehr dazu) nicht leisten konnten oder wollten?

Flüchtende Diebe lassen Weihnachtsbaum fallen

Wie auch immer: Die Security-Mitarbeiter nahmen die Verfolgung auf. Erst als sie lautstark auf sich aufmerksam machten, ließen die Weihnachtsbaum-Diebe ihre nadelige Beute auf den Weg fallen und setzten zur Flucht an. Allerdings ließ sich einer der Sicherheitsmitarbeiter nicht abschütteln und verfolgte die Gruppe weiter. Eine alarmierte Polizei-Streife fasste schließlich die beiden Männer.

Doch die taten so, als hätten sie nichts Unrechtes getan. Oder wie es die Polizei Heidelberg in einer Mitteilung formuliert: „In einer informatorischen Befragung vor Ort gaben die beiden Hauptverdächtigen an, den Baum keinesfalls entwenden zu wollen. Sie wären aus für sie unerfindlichen Gründen plötzlich durch die Sicherheitsmitarbeiter verfolgt worden.“

Aha. Aus unerfindlichen Gründen. Zu dem Vorwurf des Weihnachtsbaum-Diebstahls schwiegen beide. Glücklicherweise blieb der Baum unversehrt und kehrte an seinen Platz auf dem Heidelberger Weihnachtsmarkt zurück, wo er dann am Samstag wieder die Besucher in festliche Stimmung versetzte. Von nun an hoffentlich ohne weitere „Ausflüge“.

