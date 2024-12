Alternative zum Weihnachtsbaum: Diese Modelle werden jetzt zum Hit

Du suchst eine Alternative zum Weihnachtsbaum, weil dir die Preise für Weihnachtsbäume in diesem Jahr zu verrückt sind oder du einfach mal etwas Abwechslung in deine Einrichtung bringen möchtest? Damit bist du nicht allein.

Viele Menschen schauen sich Jahr für Jahr nach Weihnachtsbaum-Alternativen um. Das liegt zum einen daran, dass die Inflation auch vor den Weihnachtsbaum-Preisen keinen Halt macht. Das kann zum anderen aber auch weitere Gründe haben – wie zum Beispiel:

Das ständige Entsorgen der Tannennadeln kann nerven.

Haustiere können den Baum beschädigen.

Der Geruch kann als unangenehm empfunden werden.

Weihnachtsbaum-Alternative: Diese Varianten sind beliebt

Und so halten viele Menschen in jedem Winter immer wieder Ausschau nach einer Alternative zum Weihnachtsbaum im klassischen Sinne. Dabei haben sich einige Varianten längst zum Hit entwickelt.

Wir haben uns nach den schönsten Weihnachtsbaum-Alternativen umgeschaut. Unter den folgenden Modellen ist bestimmt auch das passende für dich dabei.

Die Leiter als Weihnachtsbaum-Alternative wird immer beliebter. Foto: imago/westend61

Leiter als Alternative zum Weihnachtsbaum

Was zunächst kurios klingt, erscheint bei genauerer Betrachtung gar nicht mehr so abwegig: Viele Menschen nutzen mittlerweile ihre Haushaltsleitern als Weihnachtsbaum-Alternative. Denn die Form einer aufgespreizten Leiter erinnert stark an die klassische Tannenbaum-Form.

Auch interessant: Heftiges Verbot auf Weihnachtsmärkten – „Bußgelder bis zu 10.000 Euro“

Besonders geeignet sind Holz-Leitern aufgrund ihrer natürlichen Optik. Mit einer Lichterkette und ein wenig Christbaumschmuck verziert kann eine solche Leiter zum echten Hingucker werden.

Viele Zimmerpflanzen eignen sich als Weihnachtsbaum-Alternative. Doch Vorsicht: Leuchtender Schmuck kann Haustiere magisch anziehen. Foto: imago/panthermedia

Zimmerpflanze als Weihnachtsbaum-Alternative

Dieser Trend wird ebenfalls immer beliebter. Wer ohnehin schon eine prächtige Zimmerpflanze besitzt, verziert diese einfach mit klassischem Christbaumschmuck.

Ob Monstera, Geigenfeige oder Yucca-Palme – mit einer kleinen Lichterkette und Kugeln geschmückt können auch tropische Pflanzen zu einem winterlichen Weihnachts-Feeling in den eigenen vier Wänden beitragen.

Mit ein wenig handwerklichem Geschick lässt sich aus Holz eine schöne Weihnachtsbaum-Alternative formen. Foto: imago/imagebroker

Weihnachtsbaum-Alternative aus Holz

Für jeden Hobby-Handwerker bieten sich zudem Weihnachtsbaum-Alternativen aus Holz an. Diese werden am besten mit einer Dekupiersäge hergestellt.

Anschließend können die Holz-Bäume nicht nur mit Lichterketten und Schmuck verziert, sondern auch liebevoll bemalt werden.