Weihnachtsmarkt: Mädchen (9) nach Auftritt am Nikolaustag verschwunden – Polizei bittet um Hilfe

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hilfe! Ein Mädchen (9) ist nach einem Auftritt auf dem Weihnachtsmarkt in Frankfurt am Main verschwunden. Selera Amanda I. war noch am Freitagabend (6. Dezember) um 18.15 Uhr mit einer Reisegruppe aus Uganda auf dem Weihnachtsmarkt am Römerberg unterwegs.

Dort hatte sie um 18 Uhr auf der Bühne einen Auftritt – doch kurze Zeit später gibt es keinerlei Hinweise zu ihrem Aufenthalt mehr. Die Polizei schließt aber nicht aus, dass ein Verschwinden auch in der Innenstadt oder im Bereich Hefmann-Park in Eschborn bis 23.15 Uhr möglich ist.

Weihnachtsmarkt: Mädchen (9) nach Auftritt am Nikolaustag verschwunden

Das Mädchen ist neun Jahre alt, hat schwarze Haare und schwarze Hautfarbe, trug zuletzt eine weiße Mütze, rosa Handschuhe, einen dunkelgrauen Schal, einen beigen Mantel, weiße Jeans, schwarze Schuhe und eine schwarze Tasche.

Die Kripo Frankfurt a. M. bittet unter der Telefonnummer 069 755 51199 um Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort.