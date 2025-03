Mannheim: Auto rast in Menschenmenge – alle haben diese eine Frage

In der Innenstadt von Mannheim ist es am Montagmittag zu einem großen Einsatz von Polizei und Rettungskräften gekommen (>>> hier die Einzelheiten). Der Polizei zufolge war ein schwarzes Auto der Marke Ford mit hoher Geschwindigkeit in eine Menschenmenge gefahren. Mindestens ein Mensch kam ums Leben. Das Auto wurde massiv beschädigt, die Windschutzscheibe zerstört.

Auf viele Fragen hat die Polizei noch keine Antworten – oder aber die Ermittler äußern sich nicht, um ihre Untersuchungen nicht zu gefährden. Auch die wohl drängendste Frage ist aktuell völlig offen, wenngleich viele Menschen in Deutschland meinen, die Antwort zu schon zu kennen.

Mannheim: Diese Frage treibt die Menschen um

Zwei Tote und knapp 30 Verletzte vor wenigen Wochen in München, sechs Todesopfer und rund 300 Verletzte Ende 2024 auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt, 1 Toter und rund 20 Verletzte 2022 in Berlin… bei all diesen schrecklichen Taten war ein Auto im Spiel. Am Steuer saßen jeweils Männer, die nach Deutschland geflüchtet waren. Jetzt der Vorfall in Mannheim – und viele Bürger denken spontan: Nicht schon wieder!

Doch Fakt ist: Unfall, medizinischer Notfall, Terror, Islamismus – auf diese Frage gibt es bisher keine Antwort. Die Hintergründe des Vorfalls in Mannheim sind bisher unklar. Dass sich allerdings Innenministerin Faeser (SPD) schon auf den Weg gemacht hat, könnte ein Hinweis darauf sein, dass eher weniger von einem tragischen Verkehrsunfall auszugehen ist.

Was wissen wir – und was nicht?

Unabhängig von dieser zentralen Fragen gibt es viele weitere. Hier ein Überblick, was wir wissen – und was nicht.

Was wir wissen:

Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben am zentralen Paradeplatz in der Innenstadt von Mannheim. Dort fand am Rosenmontag ein Fasnachtsmarkt mit Imbissbuden und Fahrgeschäften statt. Die Stadt ist mit rund 320.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Baden-Württembergs.

Der Täter: Der mutmaßliche Fahrer ist nach Polizeiangaben festgenommen worden und befindet sich im Krankenhaus.

Opfer: Es gibt laut Polizei Mannheim mindestens einen Toten sowie mehrere schwer und lebensgefährlich Verletzte. Einige Medien berichten von einem zweiten Todesopfer, doch dafür gibt es keine offizielle Bestätigung.

Der Polizeieinsatz: Polizei und Rettungskräfte sind laut Polizei vor Ort. In der Innenstadt könne es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen, hieß es. Die Lage sei noch nicht geklärt. Man könne nicht ausschließen, dass eine weitere Gefahrenlage bestehe, sagte ein Polizeisprecher. Er rief die Bevölkerung auf, das Stadtgebiet zu meiden. Die Bürger sollten sich in geschlossenen Räumen aufhalten. Der Innenstadtbereich sei weiträumig geräumt worden.

Vorkehrungen: Die Uniklinik bereitet sich auf einen Massenunfall vor. Im Klinikum sei sofort der Katastrophen- und Einsatzplan umgesetzt worden, mit dem die Versorgung von Verletzen vorbereitet wird. Es seien insgesamt acht Trauma-Teams bereitgestellt worden, sowohl für Erwachsene als auch für Kinder.

