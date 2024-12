Amazon, Ebay, Coolblue & Co.: Kunden suchen Weihnachtsgeschenke – dann wird es wild

Weihnachten rückt immer näher. Wer nicht beim Black Friday oder am Cyber Monday zugeschlagen hat, muss sich langsam sputen mit dem Einkauf der Weihnachtsgeschenke. Doch ob die Kunden bei Amazon, Ebay, Coolblue oder MediaMarkt & Co. suchen – es ist immer dasselbe Dilemma.

Alles wird teurer: Lebensmittel, Energie, Versicherungen. Jeder muss schauen, wie er mit seinem Geld klarkommt – und wie er trotzdem zu Weihnachten seinen Lieben schöne Geschenke machen kann. Doch da haben wir einen Tipp parat, mit dem du ganz einfach Hunderte Euro sparen kannst.

Amazon, Ebay, Coolblue & Co.: So sparen Kunden bei Weihnachtsgeschenken

Natürlich kann man etwas selbst basteln. Oder eine schöne gemeinsame Zeit verschenken, etwa bei einem Ausflug. Oder eine Kleinigkeit vom Weihnachtsmarkt. Aber mindestens die Kinder wollen doch lieber „echte“ Geschenke haben. Und auch auf den Wunschzetteln der Großen finden sich üblicherweise Dinge, die man zum Beispiel bei Amazon, Ebay, Coolblue & Co. findet. Allerdings: Gerade Spielzeug und Elektronik werden immer teurer. Doch das muss nicht sein, betont Verbraucherschützer Ron Perduss in unserer Video-Reihe „DER WESTEN klärt auf“.

+++ MediaMarkt Saturn krempelt Geschäfte um – Kunden staunen nicht schlecht +++

Ron Perduss (mehr als 325.000 Follower auf Social Media) zählt zu den gefragtesten Experten für Finanz- und Verbraucherthemen in Deutschland. In unserer Video-Reihe „DER WESTEN klärt auf“ verrät dir der ausgebildete Bankkaufmann und mehrfach ausgezeichnete Journalist, wie du Geld sparst, zu deinem Recht kommst, deine Gesundheit schützt oder üblen Tricks und Täuschungen aus dem Weg gehst. Ob beim Online-Shopping, auf dem Kreuzfahrt-Schiff, im Urlaubshotel, im Supermarkt oder eben beim Geschenke-Marathon vor Weihnachten.

B-Ware bis zu 50 Prozent günstiger

Mit dem Tipp des Insiders wird es richtig wild, wenn Kunden bei Amazon, Ebay, Coolblue & Co. auf Geschenke-Jagd gehen. Denn wenn sie nicht vorschnell die Weihnachtsgeschenke in den Warenkorb legen, sondern mal genauer hinschauen, bleibt ihnen geradezu die Spucke weg. Die meisten Online-Shops haben nämlich inzwischen eigene Bereiche für – aufgepasst! – sogenannte B-Ware! Oder sie weisen unter den regulären Angeboten mit kleiner geschriebenen Hinweisen auf diese hin.

+++ Temu, Shein & Co.: Bestellung kommt nie an – Insider verrät, wo das Paket verschwindet +++

Bis zur 50 Prozent lässt sich auf diese Weise sparen. Irre! Gerade jetzt vor Weihnachten, wo viele Geschenke gekauft werden müssen, eine tolle Sache. Dennoch ist das Thema vielen Kunden von Amazon, Ebay, Coolblue & Co. unbekannt. Andere wiederum fragen sich: Was hat es mit B-Ware genau auf sich? Wie funktioniert das genau? Wo findet man solche Schnäppchen? Und wie steht es mit der Gewährleistung? In unserem hier im Artikel eingebetteten Video aus der Reihe „DER WESTEN klärt auf“ erfährst du von Verbraucherschützer Ron Perduss die Einzelheiten.

Mehr News:

Perduss hat übrigens noch einen weiteren Spar-Tipp parat, mit dem du beim Kauf der Weihnachtsgeschenke dein Geld zusammenhalten kannst. Einzelheiten erfährst du hier.