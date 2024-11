Weihnachtsmarkt-Geheimtipp gekürt – warst du schon mal hier?

Endlich beginnt wieder die Weihnachtsmarkt-Saison, und man kann sich auf eine Vorweihnachtzeit voller Glühwein, Crêpes und Karpfen freuen. Jedoch steht man bei der großen Auswahl an Märkten vor der Qual der Wahl. Welchen der etlichen Weihnachtsmärkte möchte man besuchen?

Die Fluggesellschaft „Wizz Air“ hat zu dem Thema so einige Ideen und gibt Empfehlung, welcher Weihnachtsmarkt der beste in Deutschland ist und vor allem, welcher womöglich völlig unterschätzt ist. Die Weihnachtsmärkte sind leider oft überfüllt, deswegen freut man sich über jeden Geheimtipp.

Tägliche Auftritte auf dem Esslinger Mittelaltermarkt & Weihnachtsmarkt

Als Geheimtipp gilt der Esslinger Mittelaltermarkt und Weihnachtsmarkt. Die Stände sind etwas ganz Besonderes, denn dort kann man Glasbläser und sogar einen Schmied bei der Arbeit beobachten.

Nicht nur verzaubert der Weihnachtsmarkt in Baden-Württemberg wegen seines mittelalterlichen Charmes, es gibt auch tägliche Auftritte auf dem Markt. Dort werden die Besucher nämlich von Stelzenläufern, Jongleuren und Feuerschluckern begeistert.

Vor allem überzeugt der Weihnachtsmarkt in Esslingen, weil er im Gegensatz zu anderen Märkten nicht so überlaufen ist. Aber welche Städte haben die meistbesuchten Weihnachtsmärkte in Europa? Aus Deutschland schaffen es gleich vier Städte auf die Liste von „Wizz Air“.

Nürnberg Christkindlesmarkt: Höchste Wahrscheinlichkeit auf Schnee

Es überrascht nicht, dass Berlin in Deutschland den ersten Platz belegt. Kein Wunder, denn die Stadt hat über 60 Weihnachtsmärkte. Nach Berlin folgt eine Stadt aus NRW, und zwar Köln, dicht gefolgt von Frankfurt. Abschließend hat der Nürnberger Christkindlesmarkt mit über 2 Millionen Besucher eine der höchsten Besucherzahlen in ganz Deutschland. Kein Wunder, dass der US-Sender CNN den Weihnachtsmarkt in Nürnberg zu einer der schönsten in Deutschland gekrönt hat (wir berichten).

Es gibt jedoch noch einen weiteren guten Grund, den Weihnachtsmarkt in Nürnberg zu besuchen, denn dieser schafft es auf eine weitere Liste. Auf diesem Markt ist die Wahrscheinlichkeit, dass es schneit, mit 11,5 Prozent, nämlich die höchste in ganz Deutschland. Wer weiß, vielleicht hat man bei einem Besuch Glück und kann den wunderschönen Weihnachtsmarkt in einer weißen Winterlandschaft bewundern.