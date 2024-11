Weihnachtsmarkt lässt Besucher nicht mehr rein – „Schlägt dem Glühweinfass den Boden aus“

Alle Jahre wieder beginnt spätestens mit der Adventszeit die Frage: Welche Weihnachtsmärkte will ich in diesem Jahr besuchen? Für viele wird es regelmäßig zu einem Wettlauf gegen die Zeit. Denn während so manch ein Weihnachtsmarkt entspannte sieben Tage die Woche geöffnet hat, lassen andere Besucher nur an den Wochenenden herein.

Letzteres gilt auch in diesem Jahr wieder beim einzigartigen Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht im Schwarzwald. Wer sich 2024 das Ziel gesetzt hatte, dem besonderen Adventsmarkt einen Besuch abzustatten, muss jetzt aber eine schwere Hiobsbotschaft verkraften.

Weihnachtsmarkt erteilt Besuchern Absage

Auch in diesem Jahr lockt der besondere Weihnachtsmarkt im Schwarzwald an den vier Adventswochenenden wieder mit einem XXL-Weihnachtsbaum und einem mystischen Flair inmitten der Ravennaschlucht. Nicht nur für Instagram-Fans ist dieser Wintermarkt einen Besuch wert. Dafür müssen Besucher auch schon beim Eintritt in die Tasche greifen und ab 15 Jahren zwischen 5,50 und 7,50 Euro zahlen.

Nicht nur Einheimischen, auch vielen Touristen dürfte allein die Kulisse aber das Geld wert sein. Doch in diesem Jahr muss man im Schwarzwald eine Hiobsbotschaft überbringen. Demnach sei der Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht zum ersten Mal in der Geschichte ausverkauft – und das schon Wochen vorm eigentlichen Start! Mehr dazu liest du hier >>>. Besuchern passt das natürlich überhaupt nicht.

Besucher machen Ärger Luft

Im Netz hagelt es schon jetzt ordentlich Kritik. Das in der Ravennaschlucht überhaupt für den Eintritt gezahlt werden muss, empfinden viele Weihnachtsmarkt-Fans als Frechheit. „Solange es genug Dumme gibt, die sowas bezahlen, solange wird das auch weiterhin funktionieren“, „Abzocke!!! Rentner können so wohl kaum noch mit den Enkelkindern einen solchen Markt besuchen!!!“ oder „Weihnachten mit Eintrittspreisen….es wird immer schlimmer, auch wenn man denkt, es geht nicht mehr…..“, ist vielfach in den Kommentaren im Netz zu lesen.

„Sowas hier schlägt dem Glühweinfass den Boden aus“, kann auch eine andere Frau ihre Entrüstung kaum zurückhalten. Viele erteilen dem Weihnachtsmarkt allein wegen der Eintrittspreise sogar von sich aus eine Absage: „Weihnachtsmarkt mit Eintritt, nein danke!“ Zum Glück wird den Besuchern in diesem Jahr zumindest in der Ravennaschlucht aufgrund des Ausverkaufs die Entscheidung ohnehin abgenommen.