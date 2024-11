US-Sender kürt schönsten Weihnachtsmarkt Deutschlands – warst du schon mal dort?

Die Temperaturen werden kälter und Weihnachten rückt immer näher. Wie kann man besser die Vorweihnachtszeit genießen, als mit einem Besuch auf einem Weihnachtsmarkt? Bei den etlichen Märkten in ganz Deutschland hat man jedoch eine riesengroße Auswahl, und die Besucher stehen vor der Qual der Wahl. Der US-Sender CNN hat jedoch eine Empfehlung, welche Weihnachtsmärkte die besten in ganz Deutschland sind.

Weihnachtsmärkte gibt es mittlerweile auf der ganzen Welt, sei es in England, Amerika oder sogar in Singapur. Der US-Sender CNN gibt nun eine Empfehlung, welche die schönsten Weihnachtsmärkte auf der ganzen Welt sind, und aus Deutschland schaffen es gleich zwei Märkte auf die Liste.

US-Sender: Gendarmenmarkt ist der schönste Markt in Berlin

Einer von diesen beiden Weihnachtsmärkten befindet sich in der Hauptstadt. Dort stehen die Besucher vor einer besonders großen Auswahl, immerhin gibt es in Berlin über 80 kleine und große Weihnachtsmärkte. Laut dem US-Sender ist jedoch der Markt auf dem Gendarmenmarkt der schönste in der ganzen Hauptstadt.

Der Weihnachtsmarkt am Gendarmenmarkt befindet sich genau zwischen zwei berühmten Sehenswürdigkeiten, dem Französischen Dom und dem Deutschen Dom, und verzaubert nicht nur wegen dieser Lage. Der ganze Markt besteht aus atmosphärischen Holzhütten, in denen alles geboten wird, was man sich auf einem Markt wünscht. Sei es eine Bratwurst, Lebkuchen, ein Glühwein oder Weihnachtsgeschenke für die Liebsten.

Aber nicht nur das begeistert den US-Sender „CNN“, sondern auf dem Weihnachtsmarkt am Gendarmenmarkt gibt es noch etwas ganz Besonderes. Jede Nacht können die Besucher dort nämlich ein zauberhaftes Konzert mit einer Tanz- und Musikaufführung genießen.

Nürnberger Christkindlesmarkt empfängt jährlich 2 Millionen Besucher

Das ist jedoch nicht der einzige Weihnachtsmarkt, den der US-Sender als einen der besten der Welt krönt. Der berühmte Nürnberger Christkindlesmarkt verzaubert jedes Jahr Besucher aus der ganzen Welt. Jährlich strömen sogar um die 2 Millionen Besucher auf den Weihnachtsmarkt in Bayern. Der Markt hat eine lange Geschichte, denn diesen gibt es sogar schon seit dem 16. Jahrhundert.

In Nürnberg ist der Christkindlesmarkt einer der Höhepunkte des Jahres und begeistert nicht nur die US-Sender „CNN“, sondern auch die ganze Stadt. Während der Weihnachtszeit werden um die 200 Stände in der ganzen Altstadt und auf dem Hauptmarkt von Nürnberg aufgebaut. Hier findet wirklich jeder Besucher etwas, was ihn bezaubert und in die weihnachtliche Stimmung bringt.