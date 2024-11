Aldi-Kunden blicken bei Weihnachts-Produkt genauer hin und flippen aus – „Pinkelnder Schneemann“

Viele Menschen stehen alljährlich vor der mehr oder weniger großen Herausforderung, die eigenen vier Wände weihnachtlich zu schmücken. Klar, dass da viele zu Aldi, Lidl, Kaufland & Co. rennen, um neue Deko zu kaufen.

Aber mit diesem Aldi-Produkt hatte wohl niemand gerechnet. Es sorgte für viel Gelächter und Aufregung.

Aldi: Weihnachts-Produkt sorgt für Wirbel

Während die einen sich an Lametta, Tannengrün und Bling-Bling kaum satt sehen können, scheuen die anderen zu viel Schnickschnack und bevorzugen eine schlichte Dekoration. Aber eines ist klar – nur die Wenigsten setzen auf eklige Deko.

Schließlich will man ja kein „Grinch“ sein und das Weihnachtsfest mit schönen Dingen genießen. Auch ein Kunde von Aldi wollte offenbar neue Dekorationsartikel kaufen – doch er staunte nicht schlecht, als er diesen LED-Weihnachtsmann sah.

„Made my day!“: Lacher wegen Schneemann-Darstellung

So war auf der Verpackung nicht nur zu sehen, dass für das leuchtende Dekoelement 2 Batterien benötigt werden oder der Schneemann eine Mütze trägt, sondern eben auch das lange Verbindungskabel zum Batteriefach. Und genau das erinnerte – zumindest die Männer – an eine bekannte Toilettensituation.

So führte das Kabel nach unten und landete im Batteriefach – also sozusagen im stromgeladenen Urinal. Das Bild ging dem User offenbar nicht aus dem Kopf und er teilte das kuriose Aldi-Produkt auf Facebook. Sichtlich amüsiert schrieb er dazu: „Made my day! Endlich der ‚pinkelnde Schneemann‘ für alle“. Doch damit nicht genug – er verlinkte prompt auch noch Aldi.

HIER kannst du dir den „pinkelnde[n] Schneemann“ von Aldi ansehen.

Bis jetzt (Stand: 9. November 2024) hat Aldi noch nicht reagiert. Aber eines ist sicher: Mit dem Schneemann wird die Weihnachtszeit nicht nur heller, sondern auch lustiger.