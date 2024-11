Weihnachtsmarkt: Besuchern dreht es überall den Magen um! „Gesundheitsamt, wir brauchen euch“

Die einen lieben sie, die anderen hassen sie – und viele wollen eigentlich gar nichts mehr von ihr wissen: die Dubai-Schokolade. Und die macht natürlich auch vor den Weihnachtsmärkten nicht Halt.

Doch mittlerweile dreht sich vielen Besuchern bei diesen Produkten fast der Magen um. Das Fass ist längst übergelaufen, denn der Trend kennt kein Halten mehr.

Weihnachtsmarkt: Dubai-Trend löst Ekel aus

Die Zutatenliste des kontroversen Produktes ist relativ kurz: Neben Vollmilchschokolade braucht es Pistaziencreme, Sesammus (Tahini) und feine Teigfäden, die man auch im türkischen Gebäck Baklava findet und Engelshaar genannt werden. Diese verleihen der Schokolade nämlich erst den charakteristischen Crunch. Und genau das ist es, was den süßen Hype entfacht.

Doch längst gibt es nicht mehr nur Schokoladenriegel oder -tafeln, nein, auf den Weihnachtsmärkten werden mittlerweile Dubai-Crepes, Erdbeeren im Dubai-Stil, Churros mit der beliebten Creme und vieles mehr angeboten. Und das alles für teures Geld. Selbst herzhafte Speisen werden nun dem Trend unterworfen, wie ein Influencer auf Instagram zeigt.

So zeigt der TikToker „Tjantv“ nicht nur, dass es laut einem Hashtag in Oberhausen Dubai-Pizza gibt, nein, es kommt noch dicker. Zum Beispiel Fisch mit Dubai-Schokolade. Dabei wird zunächst Schokolade in eine Form gegossen, in die dann ein überbackener (!) Fisch gelegt wird. Bevor er seinen Schokoladenmantel erhält, wird die Panade noch schnell mit Pistaziencreme bestrichen. Für den Influencer ein klarer Fall. Er erklärt: „Gesundheitsamt, wir brauchen euch!“

Weihnachtsmärkte mit „Dubai Rotze“

Und nicht nur er, viele Nutzer sind fassungslos und lassen ihrem Schock freien Lauf. So schreibt ein User: „Das Schlimme ist, die Leute kaufen es immer noch“. Und ein anderer User meint: „Dubai Rotze“. Ein weiterer Dubai-Trend-Kritiker findet: „Ich kann den Scheiß einfach nicht mehr hören“.

Eines ist klar: Nicht jeder hat Lust auf Dubai-Produkte auf dem Weihnachtsmarkt. Und wer keine Lust auf den Trend hat, der kann immer noch auf Bratwurst, Waffeln und Glühwein setzen.