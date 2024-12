Weihnachten: Frust beim Geschenkeverpacken? Mit diesen Tricks geht’s schnell und einfach

Oje, Weihnachten steht vor der Tür – und das bedeutet nicht nur, dass allerlei Geschenke besorgt werden müssen, sondern auch, dass sie eingepackt werden müssen. Und hier liegt für viele das Haar in der Suppe, denn ein Geschenk schön zu verpacken, ist für manche gleichbedeutend mit der erfolgreichen Teilnahme an einem Triathlon.

Aber keine Sorge, zumindest für das Einpacken von Geschenken gibt es allerlei Lösungen. Mit diesen einfachen Falttechniken wird man quasi zum Verpackungsprofi und kann sich endlich dem gemütlichen Teil der Feiertage widmen.

Weihnachten: Geschenke einpacken leicht gemacht – so geht’s

Eine Flasche Sekt oder ein Nudelholz als Weihnachtsgeschenk? Kein Problem, das ist im Handumdrehen verpackt. Wie das geht? Man rolle das Geschenkpapier aus und lege die Flasche so darauf, dass der Flaschenhals diagonal an einer Ecke des Papiers anliegt. Dann schneidest du das Papier am unteren Rand der Flasche entlang und faltest das restliche Papier an der Spitze der Ecke im Zickzack, sodass ein Fächer entsteht.

Glätte nun den Fächer und umwickle die Flasche oder den runden Gegenstand mit dem restlichen Papier in Richtung des Fächers. Klappe die letzte Kante des Fächers auf und befestige die Flasche mit einem Geschenkband. Voilà, die Flasche ist festlich verpackt und bereit für den Baum!

Jetzt geht’s ans Eingemachte: Rechteckige Geschenke! Hier brauchst du viel Papier und Geduld, aber keine Sorge, es lohnt sich. Schneide ein Stück Geschenkpapier aus, das mehr als doppelt so groß ist wie dein Päckchen. Lege dann das Geschenk mit etwas Abstand zur Oberkante des Papiers und falte den unteren Rand über das Päckchen.

Danach wird das Papier glatt gestrichen und die Seiten nach innen gefaltet, sodass die Ecken gut umschlossen sind. Zeichne nun mit dem Finger eine Linie entlang der Unterkante, um das Papier perfekt zu glätten. Jetzt wird das Geschenkpapier an den Seiten mehrmals diagonal gefaltet, bis keine überstehenden Ränder mehr zu sehen sind. Zum Schluss fixierst du das Ganze mit einem Klebestreifen – und fertig ist das perfekt verpackte Geschenk!

Weihnachten: Geschenke mit Sonderform – die Lösung

Und dann gibt es noch die verrückten Geschenke, die nicht einfach in eine Schachtel oder ein normales Papier passen. Hier kommt die Tütentechnik ins Spiel. Dazu schneidest du ein großes Stück Geschenkpapier aus und faltest die Außenkanten nach innen, sodass sie sich in der Mitte treffen. Fixiere anschließend die Ränder mit Klebeband und falte das Papier etwa handbreit nach oben.

Jetzt wird das Papier nach unten gedrückt, bis ein Dreieck entsteht, und der Vorgang auf der anderen Seite wiederholt. Danach werden die Spitzen der beiden Dreiecke mehrmals in die Mitte gefaltet und fixiert, bis der Boden der Tüte stabil ist. Zum Schluss nur noch das Geschenk in die Tüte geben, den oberen Rand nach innen falten und mit einem Klebestreifen fixieren – voilà, erledigt!

Mit diesen drei Falttechniken ist man laut „flyeralarm“ optimal gerüstet, um in der Weihnachtszeit alle Geschenke stilvoll und kreativ zu verpacken. Weihnachten kann also kommen!