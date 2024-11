Adventskranz selber machen: Günstig, einfach und schön – so gelingt das Basteln

Nicht mehr lange und der erste Advent steht vor der Tür! Da darf natürlich der Adventskranz nicht fehlen, an dem bis Weihnachten jeden Sonntag ein Licht angezündet wird. Noch schöner ist es, wenn ein selbst gebastelter Adventskranz auf dem Tisch steht.

Klingt schwierig? Ist es aber nicht! Hier erfährst du, wie man einen Adventskranz ganz einfach und vor allem günstig selber machen kann.

(Traditionellen) Adventskranz selber machen: Das braucht man

Um einen einfachen runden Adventskranz selber anzufertigen, braucht man folgenden Materialien:

Kranzrohling aus Stroh

Bindedraht (grün)

Schere

vier Kerzen + vier Kerzenhalter oder Kranzteller

Heißklebepistole

Dekoelemente wie Tannenzapfen, kleine Christbaumkugeln, Sterne, Beeren, Zimtstangen

Und so gehst du Schritt für Schritt vor:

Zuerst werden die Zweige auf die gewünschte Länge geschnitten. Dabei gilt: Je länger die Zweige, desto buschiger wird der Adventskranz! Deshalb vor dem Schneiden ausprobieren, welche Länge am besten passt. Nun den Draht am Rohling befestigen, indem man ihn einmal um den Kranz wickelt. Danach den Draht nicht abschneiden, sondern mit den Zweigen weitermachen.

+++ NRW: Künstlicher Weihnachtsbaum immer beliebter – doch DAS musst du beim Kauf beachten +++

Jetzt werden die Zweige am Adventskranz befestigt. Es bleibt jedem selbst überlassen, ob er die Zweige einzeln oder zu einem Bündel zusammenbindet. Als Nächstes die Kerzen platzieren. Dazu die Kerzenhalter in gleichmäßigen Abständen in den Adventskranz stecken und die Kerzen aufstecken.

Zum Schluss werden die Verzierungen angebracht. Dabei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt: Ob Christbaumkugeln, Tannenzapfen, Stroh- oder Zimtsterne oder kleine Dekofiguren aus Holz – erlaubt ist, was erfreut. Fixiert werden die kleinen Hingucker mit Pflanzensteckern, Blumendraht oder der Heißklebepistole.

Adventskranz selber machen: Kuchenform statt Kranz

Es geht aber auch (noch) einfacher! Für den etwas anderen Adventskranz braucht man nur eine Kuchenform, die man mit allerlei Tannengrün füllt. Darauf steckt man Kerzenhalter und legst ein paar Nüsse und getrocknete Orangenscheiben – noch schnell die Kerzen drauf, ein Band um die Kuchenform und fertig ist der etwas andere Adventskranz.

Natürlich kann man auch eine andere Form, z. B. einen großen Teller, mit Moos füllen, die Kerzen samt Halter hineinstellen und den selbstgemachten Adventskranz mit allerlei Schmuck aus dem heimischen Wald verzieren. Dazu bieten sich vor allem Tannenzapfen, Nüsse und Lärchenzweige an.

Auch eine Variante mit Tannenzapfen ist schnell gemacht. Dazu werden gesammelte Zapfen und passende Kerzen auf einem großen Teller oder in einer flachen Schale arrangiert. Fertig ist der selbstgemachte Adventskranz. Eines ist klar – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.