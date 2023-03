Vodafone: Preis-Schock! Millionen Kunden müssen plötzlich tief in die Tasche greifen

Wer seinen Vertrag beim Mobilfunk- und Internetanbieter Vodafone abgeschlossen hat, könnte in den nächsten Tagen eine durchaus weniger erfreuliche Nachricht erhalten: Es wird Änderungen geben – und die betreffen in erster Linie den Preis.

Wie in nahezu allen Bereichen steigen die Kosten immer weiter. Auch die Netzanbieter sind davon betroffen. Bisher machten sich die Auswirkungen nur bei Neukunden bemerkbar. Vodafone wagt nun den nächsten Schritt und lässt auch langjährige Bestandskunden tiefer in die Tasche greifen…

Vodafone fordert von treuen Kunden mehr Geld

„Leider sind auch wir von der allgemeinen Kostenentwicklung betroffen. So stellt uns zum Beispiel die Erhöhung der Energiepreise für den Betrieb unserer Netze vor große Herausforderungen“, heißt es in den Mitteilungen, die nun nach und nach an die treuen Vodafone-Kunden verschickt werden. Es bestehe keine andere Möglichkeit, als auch die Preise der Verträge dementsprechend anzupassen und zu erhöhen.

„Wir wollen diese Auswirkungen für Sie so gering wie möglich halten“, versichert Vodafone seinen Kunden. Doch über das Wörtchen „gering“ lässt sich streiten: Die Erhöhung liegt direkt bei stolzen fünf Euro mehr pro Monat. Das sind zusätzliche 60 Euro, die man innerhalb eines Jahres blechen muss, um die Dienstleistung weiter nutzen zu können.

Vodafone sieht keine andere Möglichkeit

„Die aktuelle Entwicklung kommt nicht überraschend“, verriet Jens-Uwe Theumer des Vergleichsportals Verivox. Vodafone sei nun zwar der erste Anbieter, der auch bei seinen Bestandskunden anklopft, doch man vermute, dass sich die Konkurrenz bei diesem Schritt zukünftig anschließen wird.

Und den Kunden bleiben nicht viele Möglichkeiten übrig. „Ihr Vertrag läuft automatisch zum neuen Preis weiter. Sie müssen nichts tun“, heißt es in der Vodafone-Mitteilung. Wer damit nicht einverstanden ist, der könne seinen Vertrag lediglich kündigen – zwar ohne weitere Kosten und ohne Einhaltung der Frist, allerdings auch ohne ein weiteres Gegenangebot.