Vodafone-Kunden verstehen die Welt nicht mehr – plötzlich schrillt das Handy

Vodafone-Kunden schrecken auf – plötzlich schrillt ihr Handy ohrenbetäubend laut. Grund dafür ist eine Nachricht von Cell Broadcast, die unter anderem von Mobilfunk-Netzbetreiber Vodafone an die Kunden weitergeleitet wird. Allerdings an alle gleichzeitig und begleitet von einem ohrenbetäubenden Ton.

Vodafone informiert zum Warntag

Am 12. September findet wieder der bundesweite Warntag statt. Zuletzt schrillten im März die Sirenen und Handys, nun ist es wieder soweit. Vodafone informiert deshalb seine Kunden vorab. Eine Kleinigkeit vergessen viele nämlich immer wieder. Und zwar, dass die Handys auch dann lärmen, wenn sie auf lautlos gestellt sind. Wenn dann am Donnerstag um 11.00 Uhr der Alarm losgeht, könnten sie sich ziemlich erschrecken.

Wenn zeitgleich alle Sirenen und Handy heulen, kann es ganz schön laut werden. Wer dann zum Beispiel im Büro sein Smartphone liegenlässt und mal kurz verschwindet, könnte seinen Kollegen damit ganz schön auf die Nerven gehen. Denn die werden sicher sofort den Alarm abschalten, während dein Handy weiter klingelt. Wer das vermeiden möchte, sollte also den Flugmodus einstellen.

Vodafone übermittelt Cell Broadcast Nachricht

Am Warntag werden verschiedene Kanäle getestet, darunter auch im Rundfunk, TV und sogar Apps. Cell Broadcast ist dabei am weitesten verbreitet und wird am Donnerstag einen sogenannten Belastungstest durchführen. Damit stellt der Warnmelder sicher, dass in Notsituationen wie Großbränden, Bombenentschärfungen oder anderen Vorfällen, bei denen akute Gefahr herrscht, die Bevölkerung rechtzeitig und flächendeckend gewarnt wird.

Es handelt sich also nicht um einen Ernstfall, sondern lediglich eine Probe. Das Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) wird neben dem lauten Tonsignal und der Vibration noch eine erklärende Textnachricht verschicken.