Vodafone-Kunde kann es einfach nicht verstehen – „Fuckt übelst ab“

Bei der Frage, ob Telekom oder Vodafone besser ist, streiten sich oft die Geister. Während Vodafone oftmals günstigere Tarife anbietet, hat die Telekom eine etwas größere Netzabdeckung in abgelegenen und ländlichen Gebieten. Je nach Netzabdeckung am Wohnort kann die Qualität des Empfangs aber auch stark variieren. Das musste ein Vodafone-Kunde am eigenen Leibe erfahren.

Vor Kurzem schloss er einen neuen Kabel-Vertrag mit dem Düsseldorfer Netzbetreiber ab, berichtete er auf der Online-Plattform „Reddit“. Doch zufrieden ist er ganz und gar nicht – im Gegenteil. In einem Beitrag fragte er nun verzweifelt nach Hilfe.

Vodafone: Schlechtes Internet wegen hoher Auslastung?

„Hallo Leute, ich will es gar nicht schönreden: Ich habe seit kurzem Vodafone Giga Zuhause 100 (Kabel) und es ist bescheiden“, kam der Kunde in seinem Beitrag auf Reddit gleich zur Sache. Vor allem in den Abendstunden beklagte er einen hohen Ping und Packet Loss. Dies ist vor allem bei Online-Spielen ein großes Problem, da so Daten zwischen dem PC und einem Online-Spieleserver unterwegs verloren gehen oder der Austausch sehr lange dauert.

An die Community richtet er die Frage, ob dies an der Auslastung liegen könnte und ob es eine Möglichkeit gibt, dieses Problem zu verbessern oder ob es Alternativen gibt. Glasfaser gebe es bei ihm nicht. Und er stellte klar: Die Problematik „fuckt halt übelst ab“, schließlich zahle man für gutes Internet. In den Kommentaren meldeten sich einige andere Nutzer, die bereits mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hatten. Einer hatte abends auch sehr langsames Internet, seine Lösung war der Austausch des Standard-Routers gegen eine Fritz Box.

Internet-Geschwindigkeit dokumentieren

Mehrere Reddit-Nutzer rieten dem Vodafone-Kunden außerdem, seine Bandbreite zu dokumentieren. Dafür gibt es verschiedene Speedtest-Seiten, die die Geschwindigkeit messen. Würde er diese über einen gewissen Zeitraum dokumentieren, könnte er einen günstigeren Tarif bekommen. „Dadurch habe ich es geschafft, zumindest 6 Monate kostenlos zu bekommen“, berichtete ein Nutzer. In seinem Fall hätte sich das Problem in den Sommermonaten erledigt, da viele Leute dann abends nicht mehr so viel Internet nutzen würden wie im Winter.

Eine endgültige Lösung für das nervige Problem fand der Vodafone-Kunde aber wohl nicht. Ein Kommentator riet ihm deshalb nur: „Das einfachste wäre es erstmal, sich an Vodafone zu wenden und deine Probleme mitzuteilen“. Aber auch das hilft schließlich nicht immer sofort.