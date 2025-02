Valentinstag bei McDonalds? Unternehmen macht klare Ansage

Valentinstag ist der Tag der Liebe. Viele Paare nehmen sich Zeit für ein romantisches Date im Restaurant. Das kann allerdings ziemlich voll und teuer werden. Wie wäre es also mit einem Candle-Light-Dinner mit Sektempfang bei McDonald’s?

Was zunächst kurios klingen mag, könnte es jetzt wirklich geben! Ein Post im Netz macht McDonald’s-Kunden Hoffnung. Der Fastfood-Gigant hat zu diesem Thema jetzt eine klare Ansage gemacht.

Valentinstag bei McDonald’s? Post im Netz macht Hoffnung

Auf X (ehemals Twitter) postet eine Userin ein Foto, in dem ein Plakat mit einem McDonald’s-Logo zu sehen ist. Dort wird mit einem „Candle-Light-Dinner am Valentinstag“ geworben. In den Filialen in Lüdenscheid und Gummersbach (NRW) gebe es am 14. Februar einen Sektempfang sowie ein 3-Gänge-Menü inklusive Getränke für zwei Personen.

Die Kosten belaufen sich laut Plakat auf 40 Euro pro Tisch und „alle Einnahmen gehen zu 100 Prozent an das McDonald’s Haus Sankt Augustin“. Zudem wird aufgefordert, für das besondere Date einen Tisch zu reservieren. Doch gibt es das Angebot tatsächlich?

In der Vergangenheit gab es bereits Valentinstags-Specials im Ausland. Auf Anfrage macht McDonald’s allerdings eine klare Ansage: „Eine solche Aktion ist seitens McDonald’s Deutschland und auch seitens unseres Franchise-Partners, der das Restaurant in Sankt Augustin betreibt, aktuell nicht geplant.“ Etwas Rest-Hoffnung bleibt aber.

„Da unsere Restaurants jedoch zu großen Teilen von unabhängigen Franchise-Partnern betrieben werden, kann es durchaus vorkommen, dass es vereinzelt lokale Aktionen wie etwa die Verlosung eines Candle-Light-Dinners oder ähnliches gibt.“ Wie das Angebot aussieht, hängt aber von den Betreibern der Standorte ab. Zur Not kann man es sich an Valentinstag immer noch mit Burgern und Kerzen im heimischen Wohnzimmer gemütlich machen.