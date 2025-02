McDonald’s verweigert Essen – Kundin fällt aus allen Wolken: „Unverständlich“

Eigentlich wollte diese Kundin nur schnell etwas bei McDonald’s bestellen. Sie konnte es jedoch kaum fassen, als ihr mitgeteilt wurde, dass man ihr die Ware nicht verkaufen könne. Irritiert schildert sie den Vorfall auf Facebook und bittet um eine Erklärung.

Auf Facebook berichtet die Kundin, dass sie eine McDonald’s-Filiale an einem Autohof besucht hat, um sich die Kuchenauswahl anzuschauen. Erfreut stellte sie fest, dass sich in der Theke noch genau drei Stücke des „N.Y. Style Cheesecake“-Kuchens befanden.

Personal hat ihr den vorhandenen Kuchen nicht verkaufen

Als sie diesen jedoch bestellen wollte, wurde im Terminal angezeigt, dass der Kuchen „aktuell nicht verfügbar“ sei und sie daher nicht bestellen könne. Als sie beim Personal nachfragte, wurde ihr mitgeteilt, „dass man nur am Terminal bestellen kann.“ Wenn dort angegeben wird, dass der Kuchen aktuell nicht verfügbar ist, dann kann man der Kundin den Kuchen auch nicht verkaufen.

+++ Lidl, Edeka, Netto und Co. locken mit Schnäppchen – nun ist es immer offensichtlicher +++

Irritiert schildert die Kundin den Vorfall in der McDonald’s-Filiale auf Facebook und schreibt: „Ich würde gerne mal erfahren, weshalb man mir vorhandenen Kuchen nicht verkaufen möchte? Gibt es dafür eine logische Erklärung?“ Immerhin konnte sie genau sehen, dass noch ausreichend Stücke des Kuchens vorhanden waren.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Frustriert schreibt die McDonald’s-Kundin: „Ich finde es unverständlich, Ware zu präsentieren und diese dann nicht verkaufen zu wollen.“ Scherzhaft kommentiert ein Nutzer: „Hat bestimmt ein Mitarbeiter gekühlt für den Nachmittag Zuhause.“

+++ Lotto-Gewinner taucht nicht zur Arbeit auf – sofort klingelt sein Handy +++

McDonald’s äußert sich zu dem Vorfall

Auf Nachfrage dieser Redaktion hat sich McDonald’s zu dem kuriosen Vorfall geäußert. Das Unternehmen erklärt, dass alle Filialen das Inventar der Produkte selbstständig pflegen. Wenn ein Mitarbeiter im Kassensystem angibt, dass ein Produkt „nicht mehr verfügbar“ ist, dann kann dieses „nicht mehr via App, Terminal oder am Restaurantcounter bestellt werden.“

Mehr Themen:

Die Pressestelle von McDonald’s vermutet, dass dies erklärt, warum die Kundin den Kuchen nicht bestellen konnte. Wahrscheinlich „wurde das besagte Produkt von den vor Ort zuständigen Mitarbeiter:innen nicht rechtzeitig wieder im Kassensystem freigeschaltet.“ Dadurch konnte der Kuchen nicht an die Kundin verkauft werden, denn „ein manueller Verkauf ist in solchen Fällen leider nicht möglich, da ausverkaufte Produkte nicht in der Kasse verbucht werden können.“