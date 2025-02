Horoskop für Valentinstag: Bei diesen Sternzeichen läuft es in der Liebe richtig rund

Valentinstag ist das Fest der Liebe. Viele Paare nehmen sich Zeit für ein romantisches Date ‒ beispielsweise in Form eines Dinners im Lieblingsrestaurant, eines Kinobesuchs oder bei einem ausgiebigen Spaziergang.

Für welche Personen die Sterne an dem Tag besonders gut stehen, verrät das Horoskop zum Valentinstag. Einige Sternzeichen können sich demnach auf einen besonders schönen und romantischen Tag freuen. Doch wer gehört zu den Glücklichen?

Horoskop für Valentinstag: Für Stiere läuft es in der Liebe rund

Besonders rund läuft es laut des Valentinstags-Horoskops für den Stier (21. April bis 20. Mai). Egal ob in festen Händen oder alleine ‒ er kann sich auf das Fest der Liebe freuen: Auf Singles wartet an diesem Tag ein vielversprechendes Zusammentreffen.

Auch vergebene Stiere haben einen harmonischen Tag. Das liegt an der ruhigen und verlässlichen Art, die das Sternzeichen ausstrahlt. Die Energie überträgt sich laut Horoskop am Valentinstag auch auf die bessere Hälfte.

Krebse können sich auf viel Zärtlichkeit freuen

Auch für Krebse (22. Juni bis 22. Juli) läuft es am Valentinstag richtig gut. Sie schenken ihren Partnern eine große Portion Zärtlichkeit und bringen ihre Beziehung damit ordentlich in Schwung. Emotional läuft es für sie super. Sie öffnen sich ihrem Herzensmenschen und erhalten im Gegenzug viel Verständnis. Für Singles könnte es am Valentinstag kaum besser laufen: Mit etwas Glück geht für sie ein langersehnter Wunsch in Erfüllung.

Im Hinblick auf die Liebe ist auch der Skorpion (24. Oktober bis 22. November) auf der Überholspur. Er fühlt sich laut Horoskop seinem Partner so nah wie noch nie und bringt die Beziehung auf eine neue Ebene.

Außerdem könnten am Valentinstag einige Ereignisse geschehen, die der Skorpion so nicht erwartet hätte. Sowohl für Paare als auch für Singles bleibt es also spannend.

Das sind die Vorhersagungen für Fische

Fische zählen zu den Sternzeichen, die besonders romantisch sind. Valentinstag ist für sie ein absolutes Highlight und auch die Sterne stehen gut. Ihre Wunschvorstellung von der Liebe kann nach Angaben des Horoskops nun wahr werden.

Am Valentinstag überraschen Fische ihren Liebsten mit einem originellen Geschenk und stoßen damit auf große Dankbarkeit und eine liebevolle Gegenleistung. Zudem steht eine außergewöhnliche Unternehmung oder ein langes Gespräch an. Zweiteres soll dafür sorgen, dass aktuelle Schwierigkeiten aus der Welt geschafft werden.