Horoskop: Löwen-Vollmond steht bevor – diese Sternzeichen bekommen es zu spüren

Horoskop-Fans aufgepasst – die Sterne haben gesprochen! Denn am 12. Februar 2025 erstrahlt der Vollmond im Sternzeichen Löwe und entfaltet eine explosive Energie, die gerade für feurige Sternzeichen ein wahrer Glücksfall ist. Kein Wunder, schließlich ist der Löwe als Zeichen der Kreativität und des Mutes dafür bekannt, Menschen zu inspirieren und zu motivieren.

Doch dieser Vollmond hat eine ganz besondere Kraft – und drei Sternzeichen werden davon besonders profitieren. Das Horoskop verspricht viel Selbstvertrauen und den Mut, Dinge zu tun, die man sich vor kurzem vielleicht noch nicht zugetraut hätte. Bekommst du demnächst eine Extraportion Selbstvertrauen?

Horoskop: Löwe und Schütze profitieren vom Vollmond

Wenn du im Sternzeichen Löwe (23. Juli – 23. August) geboren bist, spürst du die volle Kraft der kosmischen Energie. Denn der Vollmond lässt dein Selbstbewusstsein strahlen und du spürst, dass dir die Welt zu Füßen liegt. Genau deshalb solltest du diese Zeit nutzen, um dich beruflich und privat ins Rampenlicht zu stellen. Denn deine Ideen und Projekte werden nicht nur gehört, sondern auch gefeiert – der perfekte Zeitpunkt, um deine Visionen in die Tat umzusetzen.

Und auch wenn du im Sternzeichen Schütze (23. November – 21. Dezember) geboren bist, darfst du jubeln – denn dieser Vollmond verleiht dir einen zusätzlichen Energieschub, der dich über dich selbst hinauswachsen lässt. Dein Selbstvertrauen ist grenzenlos – und genau das spüren auch die Menschen um dich herum!

Nutze also diese kosmische Zeit, um neue Herausforderungen anzunehmen, Risiken einzugehen und mit voller Begeisterung auf deine Ziele hinzuarbeiten. Denn deine Wünsche können jetzt schneller und kraftvoller als je zuvor Wirklichkeit werden.

Horoskop: Widder erlebt Energie-Boost

Und wenn du Widder bist (21. März – 20. April), dann wird es jetzt richtig spannend! Für deinen Mut und deine Durchsetzungskraft bist du ohnehin bekannt, doch dieser Vollmond bringt die feurige Energie deines Sternzeichens auf eine ganz neue Ebene. Es ist also die perfekte Zeit für mutige Entscheidungen, für berufliche Durchbrüche und auch für den ersten Schritt in der Liebe.

Schließlich ist die Präsenz jetzt geradezu magnetisch – und du ziehst die Aufmerksamkeit auf dich, ohne viel dafür tun zu müssen. Trau dich also, neue Wege zu gehen und nutze diese Zeit, um alles zu erreichen, was du dir vorgenommen hast. Die Sterne stehen günstig – nutze deine Chance!

Der Vollmond im Löwen bringt also für Löwe, Schütze und Widder eine kraftvolle Zeit voller Chancen und unaufhaltsamer Horoskop-Energie. Nutze also die magischen Vibes des Himmels, um dich selbst in den Vordergrund zu stellen und deine Wünsche zu manifestieren. Es ist dein Moment!