US-Amerikaner erlebt Riesen-Enttäuschung bei Edeka – „Was ist los mit dir?“

Nachdem dieser US-Amerikaner in drei verschiedenen Edeka-Filialen nach einem Produkt gesucht hat, gibt es er es schlussendlich auf. Er ist überzeugt, dass dieses Produkt wohl überhaupt nicht in Deutschland existiert.

Der US-Amerikaner, mit dem Instagram-Namen „ryaneatss“, postet auf seinem Account regelmäßig Videos, in denen er verschiedene Gerichte oder Snacks aus Deutschland ausprobiert. In seinem neuesten Video hat ihn wohl ein Heißhunger auf einen Käsetwister gepackt, und er macht sich auf die Suche.

US-Amerikaner findet nur eine Laugenstange und ein Käsebrötchen

Auf Rat eines Instagram-Users besucht er einen Edeka und sucht nach dem leckeren Gebäck. Als der US-Amerikaner jedoch den Blätterteig mit Käsefüllung nicht im Sortiment des Edekas findet, fragt er bei einer Mitarbeiterin nach, die ihm mitteilt, dass sie das Gebäck nicht führen.

+++ Aldi, Lidl und Co: Kunden passt neue Pfand-Pflicht gar nicht – „Schwachsinn sollte man abschaffen“ +++

Jedoch gibt „ryaneatss“ so schnell nicht auf und besucht eine zweite Edeka-Filiale. Als er in der Gebäck-Abteilung nach einem Käsetwister nachfragt, fragt ihn jedoch die Mitarbeiterin sogar: „Was ist das?“ Enttäuscht verlässt er die Filiale, aber wenigstens konnte der US-Amerikaner eine Laugenstange ergattern, also stimmt wenigstens schon mal die Form.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Frustriert fragt sich der US-Amerikaner, ob es Käsetwister überhaupt in Deutschland gibt, aber alle guten Dinge sind drei, also versucht er es noch einmal in einer letzten Edeka-Filiale. Jedoch hat er bei seinem letzten Versuch auch kein Glück und erbeutet nur ein Käsebrötchen.

+++ Edeka: Bittere Pille für Kunden – beliebte Produkte verschwinden aus Regalen +++

User empfehlen Lidl und Netto

Der US-Amerikaner gibt seine Suche nach dem Gebäck mit Käsefüllung schlussendlich auf und fragt gefrustet: „Edeka, was ist los mit dir?“ Jedoch scheint er wohl nur den falschen Supermarkt besucht zu haben, wie die User ihm in den Kommentaren raten, denn Käsetwister gibt es sehr wohl auch in Deutschland.

Ein Instagram-User erklärt dem US-Amerikaner: „Bei Lidl gibts doch Käsetwister mit Cheddar.“ Ein anderer User empfiehlt einen anderen Supermarkt und schreibt: „Käsetwister gibt’s auch bei Netto.“ Aber auch bei Edeka soll es das Gebäck geben, wie ein anderer Nutzer erklärt: „Das muss ein großer Edeka sein. Bei meinem gibt’s die Käsetwister.“ Da hat „ryaneatss“ bei seiner Suche wohl einfach nur Pech gehabt.