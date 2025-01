Aldi, Lidl und Co: Kunden passt neue Pfand-Pflicht gar nicht – „Schwachsinn sollte man abschaffen“

Für deutsche Kunden gehört es mittlerweile genauso zur Gewohnheit wie der Griff zum Einkaufswagen oder Korb. Denn wer bei Aldi, Lidl und Co. in Deutschland zu Einwegdosen und -flaschen greift, der muss an der Kasse dafür noch Pfand draufzahlen.

In anderen Ländern kam man mit dem Begriff Pfand bislang noch nicht in Berührung. So kommen auch unsere Nachbarn in Frankreich oder Italien etwa noch ohne die Extragebühr aus. In Österreich gab es diese ebenfalls bislang noch nicht. Doch mit dem Jahreswechsel hat sich das geändert. Für deutsche Kunden von Aldi, Lidl und Co. reißt das Thema eine alte Wunde auf.

Aldi, Lidl und Co: Neue Pfand-Pflicht schmeckt nicht

Seit Januar 2025 hält auch in Österreich eine neue Pfand-Pflicht Einzug. Kunden müssen hier für Einwegflaschen und -dosen an der Kasse jeweils 25 Cent extra zahlen. Dabei will unser europäischer Nachbar Deutschland nacheifern und einen wichtigen Schritt „in Richtung Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Müllvermeidung“ gehen. Mehr dazu erfährst du hier >>>.

Die Reaktionen auf unseren Bericht zur neuen Pfand-Regel in Österreich fielen allerdings deutlich aus. Denn während sich Supermarkt- und Discounter-Kunden in unserem Nachbarland umstellen müssen, ist es für die deutsche Kundschaft von Aldi, Lidl und Co. ein Anlass, das Pfand-System mal wieder kritisch unter die Lupe zu nehmen.

Kunden auf 180! „Sind der Endgegner“

Seit 2003 besteht in Deutschland die Pfand-Pflicht. Kunden von Aldi, Lidl und Co. müssten sich also schon längst an die Extragebühr, die sie bei Rückgabe ihres Pfands wiederbekommen, gewöhnt haben. Doch die Reaktionen auf unsere Berichterstattung auf dem Portal MSN sprechen eine andere Sprache. „Die (Pfandautomaten, Anm. d. Red.) sind der Endgegner“, wird etwa ein Mann deutlich.

Ein anderer hat sogar schon konkrete Pläne: „Ein Grund mehr für mich, in Österreich keine Flaschen mehr zu kaufen, sondern alles von hier mitbringen und wieder mitnehmen.“ Dass er auch hierzulande Pfand zahlen muss, scheint er dabei nicht zu bedenken. „Den Pfand-Schwachsinn sollte man lieber heute als morgen wieder abschaffen!“, fordert ein anderer.

Eine Frau spricht sich aber auch für die Pfand-Gebühr bei Aldi, Lidl & Co. aus: „Ich habe gestern 22 Coladosen zum Pfandautomaten gebracht, ergab 5,50 Euro Pfandgeld. Gekauft habe ich dann einen 6er-Pack und habe durch die 5,50 Euro Pfandgeld nur noch 1,94 Euro bezahlen müssen, das hatte sich ja wohl richtig gelohnt.“ Und dass man mit der Unterstützung des Recyclings noch einen nachhaltigen Beitrag leistet, sollte dabei auch nicht vergessen werden, ist das doch nun mal der ganze Sinn hinter dem System.