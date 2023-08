Urlaub: Feuer-Hölle wütet weiter – in diesen Ländern wird’s für Touristen lebensgefährlich!

Griechenland, die Kanaren und Kanada: Die Waldbrände in diesen beliebten Urlaubsgebieten sorgen in den letzten Tagen und Wochen für Schlagzeilen. Die anhaltende Hitzeperiode begünstigt vielerorts das Aufkommen von Waldbränden. Einsatzkräften gelingt es meist erst nach einigen Wochen die Flammen einigermaßen in den Griff zu bekommen.

+++ Urlaub in Spanien: Waldbrände völlig außer Kontrolle ++ Massen-Evakuierung! +++

Leidtragende sind neben den betroffenen Anwohnern, den dort lebenden Tieren und der gesamten Natur auch die Urlauber, die sich die betroffenen Gebiete zum diesjährigen Reiseziel gemacht haben. In einigen Ländern kann die Feuer-Hölle für Touristen sogar lebensgefährlich werden. Doch, was sollte man tun, wenn die tückischen Flammen dem Urlaub in die Quere kommen? Sofort stornieren, oder doch noch abwarten?

Urlaub: In diesen Ländern wüten die Waldbrände

Im Juli machte die griechische Insel Rhodos Schlagzeilen: Heftige Waldbrände suchten die Insel heim und vertrieben die Touristen. Mittlerweile hat sich die Lage dort zwar wieder entspannt, dafür bedrohen die Flammen nun andere Teile Griechenlands. Diesmal ist das griechische Festland betroffen: Vergangenen Sonntag (20. August) erreichten die Flammen die kleine Hafenstadt Alexandroupolis. Für weitere Ortschaften, die bislang noch nicht von dem Feuer betroffen sind, wurde eine Warnung für extreme Brandgefahr ausgesprochen.

Doch nicht nur Griechenland, auch die Kanaren sind betroffen. Seit Anfang letzter Woche, steht der Naturpark, der sich unter dem Teide-Vulkanberg auf Teneriffa befindet, in Flammen. Die Polizei geht davon aus, dass der Ausbruch des Feuers auf Brandstiftung zurückzuführen ist.

Auch wer fernab von Europa Urlaub macht, entkommt den Flammen nicht. Kanada ist von andauernden Waldbränden betroffen und kämpft gegen die Flammen an. Besonders stark getroffen hat es die Provinz Quebec, doch auch Alberta, Ontario und Britisch Columbia sind betroffen.

Stornieren oder abwarten? So verhältst du dich, wenn dein Urlaub betroffen ist

Es gilt: Sollte das Reiseziel von einem Waldbrand betroffen sein, sollte direkt beim jeweiligen Reiseanbieter nachgefragt werden, wie zu verfahren ist. Damit Reisende unter Umständen kostenlos von ihrer Reise zurücktreten, oder ihre Reise vorzeitig beenden können, muss die Gefahr bestehen, dass es während des Aufenthaltes zu Evakuierungsmaßnahmen kommen könnte, der Urlaubsort direkt durch die Flammen betroffen ist, oder eine Gefährdung durch Ascheregen besteht.

Wie die dabei entstehenden Kosten aufgeteilt werden, gilt es mit dem jeweiligen Veranstalter abzusprechen. Sollte die eigene Reise in ein momentan betroffenes Gebiet allerdings erst in einigen Wochen stattfinden, sollte man vorerst abwarten, wie sich die Lage entwickelt.