Urlaub: Dieses Land ist ein echter Geheimtipp – und günstig noch dazu

Nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub: Während die meisten Menschen ihren diesjährigen Sommerurlaub bereits hinter sich gebracht haben, planen andere schon den nächsten im Herbst oder gar das Ziel fürs nächste Jahr.

Urlaub in Griechenland, Italien oder Spanien kann dabei wohl jeder – doch es gibt gerade in Europa noch viel mehr Orte, um einen schönen, (sonnigen) Urlaub zu machen. Und die sind obendrein auch noch günstig – eben weil sie noch echte Geheimtipps sind.

Urlaub: Dieses Land ist ein „gutes Sommerreiseziel“

Immer wieder hört und sieht man in den Sommermonaten vom Urlaub in Griechenland, Italien oder Spanien. Aber gerade, weil diese Länder von Touristen geradezu überlaufen werden, stechen immer mehr negative Aspekte wie teure Preise, strenge Regeln und mangelnder Service hervor.

Es wird also Zeit für deutsche Touristen, neue Urlaubsziele zu entdecken – und die liegen ganz nah, wie Reiseberaterin Hanna Pettrup (leitet die Reiseplanungsagentur „Tourameo.com“) gegenüber dieser Redaktion verrät. Ihr Tipp für den nächsten – oder einen spontanen – Sommerurlaub: Slowenien. Das Land ist „bis Ende September ein gutes Sommerreiseziel“, verfügt über ein paar schöne Küstenorte und hat ähnliche Temperaturen wie sein Nachbarland Kroatien – ist also in der Regel wärmer als hierzulande.

Zudem ist Slowenien vielfältig, bietet nicht nur Strand, sondern auch Nationalparks und Berge. „Das Land und vor allem die Hauptstadt Ljubljana sind nicht so bekannt“, und daher vergleichsweise günstig, erklärt Pettrup im Gespräch mit dieser Redaktion. Zu den günstigen Preisen trägt auch der niedrige Lebensstandard bei, so die Reise-Expertin. In den Küstenorten und Nationalparks gibt es aber dennoch gute Hotels und Unterkünfte mit hohen Standards.

Urlaubsliebhaber sollten schnell sein

Wer sich für einen Urlaub in Slowenien interessiert, sollte am besten noch in diesem oder nächstem Jahr zuschlagen. Denn das Land könnte in den nächsten Jahren immer mehr Touristen anziehen – vor allem, weil es mit dem Auto und dem Wohnmobil aus Deutschland gut erreichbar ist, so Expertin Hanna Pettrup.

Und die Reiseberaterin hat noch einen weiteren Tipp für den Sommerurlaub abseits der Touristen-Hotspots parat: „Albanien war lange nicht auf dem Schirm“, hat „schöne Strände und ist noch nicht so bekannt.“

Während alle im Sommer in den Süden wollen, sind übrigens auch Länder im Norden Europas (Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden) für Ruhe und Abkühlung geeignet und avancieren immer mehr zu Trend-Zielen, erklärt Hanna Pettrup. Bei milden Temperaturen gibt es viele Seen in diesen Ländern – allerdings sind diese Urlaube dann auch wieder teurer als Slowenien oder Albanien.