Urlaub in Kroatien: Touristen im Meer angefallen – Plage wird immer schlimmer

Das Schöne am Urlaub in Kroatien ist neben dem guten Wetter vor allem der Strand. Gerade bei den heißen Temperaturen in ganz Kroatien nutzen Touristen gerne das Meer, um sich abzukühlen.

Immer öfter machen die Menschen jetzt aber eine unangenehme Erfahrung im kühlen Nass. Sie werden attackiert, sobald ihre Füße das Wasser berühren!

Urlaub in Kroatien: Aggressive Fische im Wasser

Wer Urlaub in Kroatien macht und sich dabei auch im Meer aufhalten möchte, rechnet ohnehin mit einigen Gefahren. Quallen oder spitze Steine können die Abkühlung im Wasser ganz schnell vermiesen. In einigen Regionen kommt jetzt noch ein weiteres Übel dazu: Fische fallen Menschen im Wasser an, knabbern an ihnen herum.

Gegenüber dem kroatischen Online-Portal „Dnevnik“ erzählt etwa ein Mann von seiner unangenehmen Erfahrung im Meer der Stadt Zadar. Was als leichtes Ziehen an seinem Fuß begann, wurde schnell gruselig. „Der Fisch fing an, leicht in die Ferse zu beißen, sodass man diese leichten Bisse rundherum spüren konnte, was mich nicht allzu sehr störte, bis er aggressiver wurde und es ihm am Ende gelang, ein Stück Haut von meinem Bein abzureißen“, so Ivica Kocijan. Vor allem die Stelle, an der der Mann eine Narbe hatte, hatte es dem Fisch angetan.

Urlaub in Kroatien: Diese Touristen sind besonders gefährdet

Laut Unterwasserforscher Velimir Vrzic war ein Exemplar der Schwarzschwanzbrassen im Meer in Zadar aktiv. Die Fische leben in flachen bis mäßig tiefen Gewässern in Nähe von felsigen Küsten – die Adria ist also perfekt für diese Lebewesen. Sie sind normalerweise harmlos, haben sich aber mittlerweile an die Anwesenheit von Menschen gewöhnt und offenbar keine Scheu.

Die Schwarzschwanzbrassen haben keine richtigen Zähne, sie schnappen sich demnach nur ein kleines Stück Haut. Aber: „Ich würde jedoch Menschen mit offenen Wunden raten, zur Sicherheit, nicht ins Meer zu gehen“, erklärt Experte Vrzic.

Ansonsten können Urlauber in Kroatien sich trotz der Fische trauen, ins Wasser zu gehen. Zumal eine Entspannung der Lage nicht in Sicht ist. Da die Temperaturen an der Adria und somit auch die im Mittelmeer immer weiter ansteigen, bereiten sich auch immer mehr Lebewesen wie der Schwarzschwanzbrasse aus.