Wrack im Bodensee entdeckt – hier ertranken vor 14 Jahren ein Dutzend Menschen!

Der Bodensee verbirgt so manche Geheimnisse in seinen Tiefen – nun wurde eines davon nach Jahren wiederentdeckt.

Die Geschichte eines Unglücks, eines spektakulären Funds und einer heldenhaften Rettung zeigt, wie schmal der Grat zwischen Gefahr und Glück auf dem Wasser sein kann.

Bodensee: Lebensrettung durch mutige Segler

Im Bodensee wurde das Wrack der Jacht „Lady Jay“ entdeckt – 14 Jahre nach ihrem Untergang, der ein dramatisches Ende einer stürmischen Fahrt markierte. Im Sommer 2011 war die Motorjacht mit zwölf Menschen an Bord von Langenargen in Richtung Schweizer Ufer unterwegs. Trotz einer bestehenden Sturmwarnung wagte sich das Boot auf den See. Meterhohe Wellen erschwerten die Fahrt, bis schließlich eine besonders hohe Welle die „Lady Jay“ zum Kentern brachte.

Die Passagiere und der Skipper gerieten laut der „Schwäbische“ in Lebensgefahr, als die Jacht plötzlich kenterte. „Nur ein glücklicher Umstand verhindert die Katastrophe“, hieß es damals: Ein Schweizer Ehepaar, das mit seinem Segelboot in der Nähe kreuzte, erkannte die Notsituation. Die beiden reagierten schnell und konnten alle zwölf Menschen – darunter acht Männer, vier Frauen und eine schwangere Passagierin – unversehrt retten. Ihr beherztes Eingreifen verhinderte ein großes Unglück.

Die „Lady Jay“ sank jedoch in den Tiefen des Bodensees und blieb unauffindbar. An der betroffenen Stelle erreicht der See fast 200 Meter Tiefe. Jetzt, 14 Jahre später, konnte der Schiffsbergeverein aus Romanshorn den Fund der „Lady Jay“ vermelden. Mithilfe moderner Technologie wurde das Wrack lokalisiert und gefilmt. Es ist ein bizarrer Einblick in die stille Unterwasserwelt, die das verlorene Boot umgibt.

Bodensee: Ein Unglück und seine Folgen

Das Unglück prägte die Bodensee-Region nachhaltig. Nach dem Zwischenfall wurde das Rettungswesen auf dem See umfassend reformiert, um künftig auf derartige Situationen besser vorbereitet zu sein. Der Fund der „Lady Jay“ erinnert an die Gefahren, die der Bodensee trotz seiner malerischen Anmut birgt.

Gleichzeitig bleibt die spektakuläre Rettung durch das Schweizer Ehepaar ein beeindruckendes Beispiel für Geistesgegenwart und Menschlichkeit – ein Ereignis, das den Menschen rund um den Bodensee noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.