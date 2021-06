Ihr Urlaub in Portugal sollte wunderschön werden, entwickelte sich jedoch für ein junges Paar zur Tragödie. (Symbolbild)

Urlaub in Portugal endet für jungen Mann tödlich, jetzt bittet seine Freundin um Hilfe

Eigentlich sollte der Urlaub in Portugal für ein junges Paar aus Schottland ein erholsamer Trip werden. Aber dann kommt es ganz anders!

Ihre Ferien werden zur Tragödie, als der junge Mann während des Urlaubs in Portugal sein Leben verliert. Doch damit endet der Horror für seine Partnerin nicht. Jetzt bittet sie im Internet um Hilfe.

Urlaub in Portugal wird für junges Paar zur Tragödie

Endlich mal wieder Sonne, Strand und Meer genießen: Wie viele andere Menschen konnte das junge Paar aus Schottland es kaum abwarten, nach der langen Pandemie-Zeit wieder einen richtigen Urlaub zu erleben.

Der sollte aber nicht nur aus Buffet, Strand und Pool bestehen. Die beiden Mitzwanziger wollten etwas in ihren Ferien erleben.

So gingen sie am 23. Mai Klippenspringen, wobei der junge Mann schwer verunglückte und kurze Zeit später an seinen Verletzungen starb.

Urlaub in Portugal: Frau bittet um Spenden für Rückführung des Leichnams

Nun wendet sich seine Freundin in einer herzzerreißenden Bitte um Hilfe auf der Online-Spendenplattform gofundme.com an die Öffentlichkeit.

„Er war die Liebe meines Lebens, mein bester Freund, mein Fels“, schreibt sie dort. „Wir sind alle am Boden zerstört über den Verlust und wir müssen ihn zurück nach Großbritannien bekommen.“

Urlaub in Portugal: Verstorbener soll in der Heimat beerdigt werden

Ihr Freund soll in seiner Heimat beerdigt werden und Familie und Freunde sollen die Gelegenheit bekommen, sich noch einmal vom Verstorbenen zu verabschieden.

Doch für die Übersetzung des Leichnams nach Großbritannien fehlt der jungen Frau und der Familie ihres toten Freundes das Geld. 15.000 Pfund (umgerechnet etwa 17.400 Euro) bräuchten sie bis zum 31. Mai um den Leichnam in die Heimat zurückzuholen.

Urlaub in Portugal: Hunderte Menschen spenden für die Rückführung

Doch wenigstens ihr Spendenaufruf nahm ein Happy End, wie „rtl.de“ berichtet: Innerhalb kürzester Zeit kam die Summe zusammen.

Hunderte Menschen beteiligten sich an der Spendenaktion und gaben insgesamt 19.000 Pfund. Damit kann die Familie nun nicht nur die Rückführung, sondern auch die Trauerfeier bezahlen.