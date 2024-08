Urlaub in der Türkei: Airline im Ausnahme-Zustand! Touristen bekommen es heftig zu spüren

Wer für den Urlaub ins Ausland etwa nach Spanien, Griechenland oder in die Türkei fliegt, der hofft wohl vor allem darauf, den Alltag weit hinter sich und die Seele ordentlich baumeln zu lassen.

Doch die Airline „Sun Express“ sorgt an einigen Flughäfen in der Türkei immer wieder für ordentlich Chaos. Flugverspätungen oder gar komplette Ausfälle von Flügen – hier leider keine Seltenheit. Jetzt hat sich das Unternehmen selbst dazu geäußert. Für Urlauber herrscht jetzt Klarheit.

Urlaub in der Türkei: Chaos-Airline redet Tacheles

Wie das Portal „Hürriyet Reise“ berichtet, soll der Unmut über die deutsch-türkische Fluggesellschaft Sun Express Airlines steigen. Erst kürzlich erreichte die Wut von Urlaubern in der Türkei ihren Höhepunkt. Am Flughafen von Antalya sei die Situation dermaßen eskaliert, dass die Polizei einschreiten musste. Zahlreiche frustrierte Reisende hatten plötzlich das Büro der Reisegesellschaft vor Ort gestürmt und die Konfrontation mit den Mitarbeitern gesucht.

Dieser Redaktion liegt ein Rundbrief von Sun Express an die Geschäftsleitung einiger Reisebüros vor, in dem sich die Airline jetzt bei ihren Kunden zu erklären versucht. Darin heißt es: „Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens im europäischen Luftraum, Personalmangel bei den Bodenabfertigungspartnern und Überlastungen an bestimmten Flughäfen in der Türkei kommt es derzeit industrieweit vermehrt zu Verspätungen und Flugausfällen“.

SO sieht es an den Flughäfen in der Türkei aus

Laut des Schreibens arbeite Sun Express auf Hochtouren daran, die Auswirkungen auf die Flüge „so gering wie möglich“ zu halten. Man befinde sich demnach im Austausch mit den Bodenfertigungspartnern vor Ort. „Es fehlt den Flughäfen an vielen Orten an qualifiziertem Personal. In Düsseldorf zum Beispiel haben wir gemeinsam mit dem Flughafen schon Verbesserungen herbeigeführt.“

Die Manager hoffen derzeit darauf, dass sich die Lage an den türkischen Flughäfen in der nächsten Zeit beruhigen wird. „Wir werden weiterhin zusätzliche Reserveflugzeuge bereitstellen, um etwaige Engpässe ausgleichen zu können. Bei Wetterereignissen oder Waldbränden gibt es allerdings nichts, das wir als Airline dagegen tun könnten.“ Auch an der Behebung der aktuellen Probleme beim Online Check-in arbeite man mit Hochdruck. Das komplette Statement der Airline kannst du hier nachlesen >>>. Bleibt zu hoffen, dass Passagiere noch einmal Gnade mit Sun Express walten lassen und sich ihren Urlaub in der Türkei davon nicht vermiesen lassen.

Auf unsere Nachfrage hat sich Sun Express zum Schreiben nicht weiter äußern wollen.