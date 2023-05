Urlaub in der Türkei: Bei dieser Fluggesellschaft müssen sich Reisende vorsehen – es könnte teuer enden

Sonntag, der 14. Mai, Rückflug nach dem Urlaub in der Türkei um 16 Uhr von Antalya nach Stuttgart. Ankunftszeit voraussichtlich 18.35 Uhr. Entspannt? Denkste!

+++ Urlaub in Italien in Gefahr! Heftige Unwetter wüten in Touristenregionen ++ rund 900 Menschen evakuiert +++

„Ich dachte der Urlaub kann nicht schlimmer werden, doch falsch gedacht“, begann ein Urlauber aus der Türkei seine Leidensgeschichte. Und dann ging es auch schon los.

Urlaub in der Türkei: Familienvater am Flughafen vor den Kopf gestoßen

Gerade in der Schlange wollte ein Vater mit seiner Frau und seinen zwei Kindern (ein und drei Jahre alt) einchecken, um zurück nach Deutschland zu fliegen, da machte ihm die Dame am Schalter einen Strich durch die Rechnung. Die sagte dem Mann nämlich, dass seinen Kindern kein Freigepäck zustünde.

Auch interessant: Urlaub in Italien: Diesen peinlichen Fehler machen Touristen immer wieder

Laut den Buchungsunterlagen des Vaters hätten aber beide seiner Kinder Freigepäck gehabt – das Jüngste zehn Kilogramm und das Älteste 20 plus die standardisierten acht Kilogramm Handgepäck. Pech gehabt, lautete die Reaktion der Fluggesellschaft „Southwind“. „Ich habe 20 Minuten diskutiert – ohne Erfolg“, so der entnervte Familienvater. Schließlich musste er eine Entscheidung treffen.

Zahlen oder Polzei

Am Ende hieß es zahlen oder die Polizei anrufen. Der Vater entschied sich für Ersteres. „Was willst du machen, wenn du mit 2 Kindern dastehst und sonst hierbleiben musst?“ So musste er 150 Euro für das Gepäck seiner Kinder bezahlen, was laut Reiseveranstalter eigentlich inklusive hätte sein müssen. Und das war sogar nur aus Kulanz, eigentlich wären 450 Euro fällig gewesen, wie ihm am Schalter erklärt wurde. Dafür ging es nur Bar – ohne Karte.

„Ich kann nur alle, die mit Kindern mit Southwind fliegen, warnen!“, lautete das Abschlussplädoyer des Reisenden. Er wolle sich nun mit seinem Reiseveranstalter in Verbindung setzen. Denn offenbar lag der Fehler hier auf dessen Seite.

Urlaub in der Türkei: Kein Freigepäck für Kleinkinder

Der Reiseveranstalter hatte den Urlauber offenbar falsch informiert. Auf der Webseite von „Southwind“ steht es nämlich klipp und klar. „Für Kleinkinder im Alter von null bis zwei Jahren gibt es kein Freigepäck und kein Handgepäck.“ Dafür ist allerdings die Mitnahme eines Kinderwagens kostenlos.

Mehr News:

Grundsätzlich gilt die Regel für alle erwachsenen Passagiere, dass sie acht Kilogramm als Handgepäck mitführen dürfen, wenn das Gepäckstück mindestens eine Größe von 40 x 30 x 20 Zentimeter aufweist. Diese entfällt allerdings für Kinder unter zwei Jahren.

Der Familienvater sei schon so oft in die Türkei gereist, auch mehrmals im Jahr. Und nie hätte er solche Probleme gehabt wie dieses Mal. Und er sei damit nicht einmal alleine gewesen. „Am Schluss ging zwar alles immer gut aus“, erzählte er nach der Ankunft in Stuttgart. „Aber trotzdem will man das nicht unbedingt mit Frau und 2 Klein Kindern erleben“.