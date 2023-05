Die ganze Türkei hält am Sonntag (14. Mai) den Atem an! Der Grund: die Wahl eines neuen Staatspräsidenten. Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan (69) bangt um die Wiederwahl, liegt laut mehreren Umfragen hinter Herausforderer Kemal Kilicdaroglu (74). Die Stimmung im Land ist angespannt, die Lager gespalten.

Immerhin ist das Wetter in der Türkei viel schöner als in Deutschland. Nicht wenige Touristen kokettieren bereits mit einem frühsommerlichen Urlaub in der Türkei. Doch ist jetzt überhaupt der geeignete Zeitpunkt, um Urlaub in der Türkei zu machen?

Urlaub in der Türkei: Wegen Wahl! Wird es für Touristen jetzt brenzlig?

Fakt ist, dass am 7. Mai der Istanbuler Bürgermeister Ekrem İmamoğlu (51) von einem Mob in Erzurum (Ostanatolien) mit Steinen attackiert wurde (hier mehr dazu). Seinen Auftritt musste er vorzeitig abbrechen, weil die Stimmung auch während seiner Rede aggressiv war. Mehrere seiner Anhänger wurden am Kopf verletzt, darunter auch Kinder. Und noch immer gibt es Fälle, in denen Deutschen die Ein- oder Ausreise aus der Türkei verwehrt werden.

Die Gründe: Terrorverdacht, Verbreitung von Propaganda oder die Mitgliedschaft in einer illegalen Organisation. Linken-Abgeordnete Sevim Dağdelen hakte beim Bundesinnenministerium nach. Das traurige Ergebnis: 51 Fälle von Einreisesperren sind der Bundesregierung bekannt. Davon entfallen 19 schon im Jahr 2023. 64 Deutsche dürfen aktuell die Türkei nicht verlassen, ebenso viele sitzen schon im Gefängnis (hier mehr). Ist jetzt also die Zeit für einen Urlaub?

Türkei-Experte rät von Reisen in Großstädte ab

Professor Burak Copur (45) aus Essen ist ein internationaler renommierter Türkei-Experte. Gegenüber dieser Redaktion empfiehlt er, KEINEN Urlaub in den Großstädten Istanbul, Izmir oder Ankara zu machen: „Einen Besuch der Großstädte wie Ankara und Istanbul würde ich nicht empfehlen.“

Tatsächlich liefern sich Erdogan und Kilicdaroglu laut Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen, eine Stichwahl findet statt, wenn keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit von mehr als 50 Prozent erringt. Copur dazu: „In den nächsten zwei Wochen, sofern es eine Stichwahl gibt, rate ich von einem Türkei-Besuch ab. Weil nicht ausgeschlossen werden, was noch alles in den zwei Wochen in der Türkei passieren kann.“

Dagegen sieht der Politikwissenschaftler keinerlei Probleme für die Urlaubsorte wie Antalya oder Alanya. Copur hält eine Reise dorthin für unbedenklich: „In den Urlaubsorten kann man davon ausgehen, dass es dort vermutlich ruhig bleiben wird.“ Bleibt zu hoffen und zu wünschen, dass das auch landesweit so bleibt….