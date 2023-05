Urlaub in Italien: Diesen peinlichen Fehler machen Touristen immer wieder

Weil Italien so nahe an Deutschland liegt, machen dort viele Menschen gerne und immer wieder Urlaub. Doch im Café, Restaurant oder in einer Bar stolpern sie jedes Mal erneut über die selbe Hürde. Und die wartet auf sie, sobald die Rechnung an den Tisch gereicht wird.

Auch wenn die Touristen es nicht besser wissen: Wenn sie diesen Fehler im Urlaub in Italien machen, dann grenzt das wirklich an Unhöflichkeit. Deshalb solltest du wissen, wie es richtig geht.

+++ Urlaub an der Ostsee: Drastische Veränderung – Touristen reagieren gar nicht begeistert +++

Urlaub in Italien: Deutsche machen immer diesen Fehler

Wie in vielen Bereichen des Lebens, geht es auch hier ums Geld. Egal, ob nach dem Essen, der Taxifahrt oder auch nur nach einem Kaffee – Trinkgeld gehört auch in Italien zum guten Ton. Doch wie viel sollte ich geben? In Deutschland spricht man immer von etwa fünf bis zehn Prozent. Wie sieht es aber in Italien aus?

Auch interessant: Urlaub auf Mallorca: Alles aus – Touristen werden ihren Augen nicht trauen

Hier gibt es eine Gebühr, die in vielen Restaurants anfällt. Für das Tischdecken und das Brot, das es auch in vielen deutschen Gastronomien stets gibt, steht auf der Rechnung später der Eintrag „coperto“. Hier der peinliche Fehler: Viele Urlauber denken, „coperto“ wäre eine Gebühr für den Service, die die Kellner bekommen würden. Sie denken also, das wäre schon das Trinkgeld und geben daher nichts zusätzlich.

„Coperto“ bedeutet nicht Trinkgeld

Wenn du denkst, „coperto“ bedeutet Trinkgeld und dann nichts zusätzlich gibst, bekommen die Kellner von dir gar nichts für ihre Mühen. Wenn du dich also bei deinem Kellner oder deiner Kellnerin in Italien bedanken willst, solltest du dennoch etwas obendrauf zahlen. Und das können wie in Deutschland etwa zehn Prozent der gesamten Rechnung sein.

Mehr Themen:

In Bars wird allerdings kein Trinkgeld erwartet. Und beim Taxifahren runde man üblicherweise auf. Allerdings solltest du wissen, dass Trinkgeld hier eher in bar gezahlt wird und weniger per EC- oder Kredit-Karte.