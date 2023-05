Urlaub in Italien in Gefahr! Heftige Unwetter wüten in Touristenregionen ++ rund 900 Menschen evakuiert

Wer sich gerade auf den Weg in den Urlaub nach Italien machen will, der muss sich gut informieren. Aktuell wüten in dem südeuropäischen Land heftige Unwetter – auch in Touristenregionen.

Fällt dein Urlaub in Italien jetzt ins Wasser? Die italienischen Regionen Emilia-Romagna und den Marken sind von den starken Regenfällen hart getroffen worden. Teilweise kam es zu Überschwemmungen und Hochwasser. Der Formel-1-GP in Imola am Wochenende steht ebenfalls auf der Kippe.

Urlaub in Italien: Heftige Regenfälle und Überschwemmungen

Rund 900 Menschen wurden in den Regionen an der Adriaküste am Dienstag (16. Mai) vorsichtshalber evakuiert. Das berichtet die Nachrichtenagentur Ansa. Flüsse und Bäche traten wegen des starken Regens über die Ufer oder drohten zumindest überzutreten.

Umgestürzte Bäume, Erdrutsche, Rettungen von Autofahren in Not – die italienische Feuerwehr meldete bis zum Nachmittag mehr als 120 Einsätze. Besonders hart getroffen hat es die Region um den Fluss Salvio. Bilder aus einem Helikopter zeigen die überschwemmten Straßen, Menschen mussten von ihren Dächern gerettet werden. Der Bahnverkehr wurde eingestellt, Schulen teilweise geschlossen. Zudem haben die Gemeinden an der Adria ein Zugangsverbot für die Strände erlassen.

Schon am Montag (15. Mai) hatte der Zivilschutz eine Warnung der höchsten Stufe vor Überschwemmungen und Erdrutschen für die Region Emilia-Romagna herausgegeben. Die Bewohner wurden aufgefordert, wenn möglich zuhause zu bleiben.

Formel-1-GP auf der Kippe

In der Region Emilia-Romagna soll am Wochenende in Imola eigentlich die Formel 1 an den Start gehen. Aufgrund der starken Regenfälle wurden die Vorbereitungen am Dienstag aber abgebrochen, ein Reporter-Team von Sky musste die Strecke umgehend verlassen (Hier mehr dazu!).