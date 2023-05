Urlaub: An DIESEN fünf beliebten Zielen wird die Reise schnell zum Alptraum

Spanien und vor allem Mallorca ist laut Deutschem Reiseverband nach wie vor das Lieblingsziel vieler deutscher Urlauber. Doch neben der spanischen Baleareninsel gibt es noch viele weitere beliebte Reiseziele. Von einigen Orten sollten Touristen aber besser Abstand halten.

Auf der Suche nach Sonne, Strand und Meer aber auch Kultur und Unterhaltung zieht es viele Menschen jährlich in den Urlaub. Doch in einigen Orten finden die Touristen stattdessen Leid und Elend. Welche fünf Reiseziele du besser meiden solltest, erfährst du hier.

DIESER Urlaub macht dich krank

„Gehen Sie besser nicht raus und halten Sie sich nur in ihrem Hotelresort auf“ – diese Warnung erhalten manche Urlauber bereits bei der Planung schon in ihrem Reisebüro. Der Grund: In einigen Ländern sind Touristen leichte Beute für einheimische Kriminelle. In wieder anderen Ländern ist die Gefahr groß, mit Krankheitserregern in Kontakt zu kommen – und damit ist nicht nur Corona gemeint.

Krank im Urlaub zu sein – für viele der absolute Alptraum. Du befindest dich an einem der schönsten Orte, doch bist an das Hotelbett geklammert, weil es dir nicht gut geht. Eine aktuelle Auswertung von „Forbes“ hat nun aufgelistet, in welchen Ländern Urlauber besonders oft erkranken. Dafür haben Experten rund 2,4 Millionen Posts in beliebten Reiseforen durchforstet und nach Schlüsselwörtern wie „Salmonellen“, „Magen-Darm-Infekt“, „E-Coli“ und „Lebensmittelvergiftung“ durchsucht. Das Ergebnis wird dich überraschen!

Erschreckendes Ergebnis – DAS kannst du tun

Die größte Wahrscheinlichkeit zu erkranken, komme in Punta Cana in der Dominikanischen Republik vor. Fast 10 Prozent der Nutzer in Reiseforen hätten während eines Besuchs an den weißen Sandstränden über Übelkeit geklagt. Die dringende Empfehlung: Vor Reiseantritt gegen Hepatitis A und Tetanus impfen lassen. Außerdem Finger weg von Leitungswasser und stets Malaria-Tabletten bei sich tragen.

Aber auch europäische Reiseziel haben es auf das erschreckende Ranking geschafft. Demzufolge landet Benidorm in Spanien auf dem traurigen 1. Platz. Von den rund 52.000 Reiseforenbeiträgen klagen beachtliche 4,5% über Lebensmittelvergiftungen und andere Krankheiten. Trotz der strengen Londoner Lebensmittelhygienegesetze und des sauberen Trinkwassers hatten über 4.000 Reisende bei 150.000 Einträgen auch in der Hauptstadt Englands mit Krankheiten zu kämpfen.

Neben Mallorca ist auch der Sonnenstrand von Bulgarien ein beliebtes Ziel für vor allem Feierwütige. Dennoch berichten fast 3 % der Bewertungen von Reiseforen von unerwarteten Krankheiten während ihres Aufenthalts. Und auch die spanische Insel Teneriffa erreichte im „Forbe“-Beitrag diesen traurigen Wert. Wer zumindest sichergehen will, dass ihn ein Besuch beim Arzt im Ausland nicht in Unkosten stürzt, sollte bei der Buchung eine Reisekrankenversicherung abschließen.