Urlaub auf Mallorca: Schockierender Trend besorgt Urlauber! So schlimm ist die Lage wirklich

Schock im Urlaub auf Mallorca! In letzter Zeit machen sich Strandbesucher Sorgen, denn sie entdecken immer wieder eine mutmaßlich gefährliche Tierart im Wasser. Und die traut sich gefühlt immer näher an den Strand.

Die Rede ist von Haien. Doch was treiben die Meeresbewohner so nah an der Küste? Und musst du dich im Urlaub auf Mallorca wirklich vor den Tieren in Acht nehmen?

Urlaub auf Mallorca: Hai-Experten klärt auf

Die Sichtungen von Haien an der Küste Mallorcas häufen sich in der jüngsten Zeit – und beunruhigen stets die Badegäste. Zuletzt lag Mitte April sogar ein riesiger Blauhai direkt am Strand. Doch wieso gelangen die Tiere immer näher an die Badestrände? Und wie groß ist die Gefahr, die von ihnen ausgeht, wirklich?

Wir haben zu dem Thema eine Meeresbiologin befragt. Dr. Johanna Kohler, Expertin für Haie auf den Cayman Inseln in der Karibik, nennt für das Verhalten der Haie vielerlei Gründe. Einer der Ersten könnte die hier so reichlich zu findende Nahrung sein. Da die Küste der Lebensraum für viele kleinere Fische ist, jagen auch Haie hier gerne. Für sie ist das allerdings äußerst gefährlich, da sie in flachen Gewässern schnell stranden und dann nicht mehr zurück ins offene Meer gelangen können.

Darum kommen Haie so nah an den Strand

Andersherum bietet der niedrige Wasserstand Schutz vor noch größeren Räubern. Vor allem Baby-Haie halten sich hier auf, aber auch Erwachsene, wenn sie von größeren Haien oder Orcas gejagt werden. Zudem schützt die Küstennähe auch bei Stürmen und Hurrikans.

Wie andere Tierarten wandern Haie aber auch. So kommen sie teils nahe an Badestränden vorbei, um in wärmere Gewässer zu gelangen.

Sind Haie gefährlich?

Zu dieser Frage hat Dr. Kohler eine ganz klare Antwort: Nein. „Die meisten Haie sind Fischfresser, der Mensch fällt nicht ins Beuteschema.“ Und dann räumt sie auch gleich mit einem weiteren Missverständnis auf. „Haie werden von Fischblut und Fischinnereien angelockt, nicht von Menschenblut, das riecht für den Hai ganz anderes durch die verschiedene chemische Zusammensetzung.“

Grundsätzlich sei eine Haibegegnung etwas „Besonderes“ und auch ein gutes Zeichen, dass das Ökosystem an der Küste intakt ist. Dennoch solltest du bei einer Begegnung mit einem Hai im Wasser vorsichtig sein und Ruhe bewahren. Dr. Kohler rät dazu, das Tier zu beobachten und nach Möglichkeit das Wasser zügig, aber ruhig zu verlassen. „Habe keine Angst vor Haien, aber respektiere sie. Denn sie sind immer noch wilde Predatoren.“

Urlaub auf Mallorca: Das solltest du nie tun

Grundsätzlich sei es gar nicht so wahrscheinlich einen Hai am Strand anzutreffen. Denn die Tiere seien sehr scheu und würden laute Menschenansammlungen meiden. Dennoch solltest du dir für den Fall der Fälle noch ein paar Punkte merken:

Haie nicht füttern

Keine ruckartigen Bewegungen

Haie nicht verfolgen

Nicht anfassen

Wer sich zu viel bewegt, erregt die Aufmerksamkeit des Meerestiers. Das kann über seine Sinnesorgane bereits die leichteste Bewegung wahrnehmen. So findet es nämlich seine Beute.