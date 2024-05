Urlaub in Griechenland zu teuer? Dieses Land wird zur geheimen Konkurrenz

Der Sommer rückt näher und auch, wenn die Temperaturen hierzulande immer wärmer werden, kann der heimische Urlaub in Deutschland wohl kaum mit einer richtigen Auszeit in Griechenland oder anderen südeuropäischen Ländern mithalten.

Spanien, Italien oder Griechenland – die bekannten Sommer-Hotspots werden immer beliebter und damit auch teurer und überfüllter. Es wird also Zeit für ein neues Urlaubsziel – das hat nicht nur mindestens genauso viel Strand und Sonne zu bieten, sondern ist auch noch ein echter Geheimtipp.

Urlaub in Griechenland ist hier viel günstiger

Paradiesische Buchten, malerische Inseln und Mittelmeer-Flair – der Urlaub in Griechenland hat eine Menge zu bieten. Das wissen längst nicht nur die Urlauber aus Deutschland, auch aus anderen Ländern strömen die Touristen auf Inseln wie Korfu, Rhodos oder Mykonos.

So schön der Erfolg für das Land auch ist, für Touristen wird der Aufenthalt dadurch auch immer teurer. Zum Glück gibt es eine Alternative, die Griechenland oder auch Spanien in kaum etwas nachsteht: Albanien!

Mit weiten Sandstränden, kleinen Buchten und türkisblauem Wasser fühlt es sich dort fast an, als wäre man in Griechenland – ohne die hohen Preise, versteht sich. Besonders der Badeort Ksamil, der auf einer Halbinsel gelegen ist, sticht heraus. Hier kannst du in klarem Wasser schwimmen oder auch Trips, zum Beispiel in den Butrint-Nationalpark, starten. Wenn die Griechenland-Sehnsucht trotzdem anhält, kannst du von Ksamil aus sogar mit dem Schiff nach Korfu fahren – die Insel liegt an der engste Stelle nur vier Kilometer über das Meer entfernt.

Urlaub in Albanien wird immer beliebter

Auch die Hafenstadt Vlora eignet sich perfekt für einen Sommerurlaub in dem Balkanland. Der Ort liegt im Südwesten des Landes an der albanischen Riviera und hat laut Branchenkenner einen der schönsten Strände der Region zu bieten.

Touristen sollten unbedingt die Lagune von Narta besuchen oder einen Bootsausflug zur Grama-Bucht unternehmen. Ein Spaziergang durch die historische Altstadt kann ebenfalls besonderes Urlaubsflair aufkommen lassen.

Übrigens: Die beste Zeit für einen Urlaub in Albanien beginnt jetzt. Die wärmsten Monate sind Mai, Juni und September, in diesen Wochen gibt es auch die wenigsten Regentage. Flüge mit Eurowings oder Lufthansa beginnen bereits ab 70 Euro, die Flugzeit von zwei bis drei Stunden ist ebenfalls sehr verlockend für eine Sommer-Auszeit.