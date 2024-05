Urlaub in Italien: Plötzlich geht die Nachricht rum – Touristen droht Reise-Chaos!

Ob per Flugzeug oder mit dem Auto – unzählige Reisende entscheiden sich jedes Jahr für einen Urlaub in Italien. Wer in den kommenden Wochen allerdings von Deutschland gen Süden fahren will, der sollte sich darauf gefasst machen, dass diese Einschränkungen zu einem Verkehrschaos führen könnten. Autofahrer sollten diese Ausweichmöglichkeit unbedingt in Betracht ziehen.

Urlaub in Italien: Tunnel-Sperrung erschwert die Anreise

Weite Strände, klares Wasser und leckeres italienisches Essen – mit diesen Zielen fest im Blick wagt es so manch einer mit dem Auto in das Land von Pizza und Pasta und legt dabei nicht nur unzählige Kilometer in Deutschland zurück, sondern durchquert in der Regel auch die Schweiz. Wer schon mal auf eigene Faust nach Italien gereist ist, der kennt mit Sicherheit auch den Gotthard-Tunnel, in dem sich auf 17 Kilometern Jahr für Jahr unzählige Reisende tummeln. Doch schon bald müssen Urlauber sich eine Alternative zu dem Schweizer Straßentunnel suchen, denn der ist aufgrund von Wartungsarbeiten für einige Wochen gesperrt.

Im April mussten einige Autofahrer bereits umplanen, doch nun soll es auch im Juni, September und Oktober mit den Arbeiten weitergehen. „Während der Gotthardtunnel dicht ist, wird Autofahrern empfohlen, „großräumig über die San-Bernadino-Route A13 Chur – Bellinzona“ auszuweichen“, heißt es in einem Bericht der „taz“.

Vom 17. bis zum 21. Juni 2024 und vom 24. bis zum 28. Juni ist der Tunnel von 20 Uhr bis 5 Uhr morgens gesperrt. Im September fallen die Sperrungen auf den 9. bis 13. September, 16. bis 20. und 23. bis 27. September. Wer im Oktober noch mal in den Urlaub fahren möchte, der muss hier bis zum 2. Oktober noch mit Einschränkungen rechnen.

Der ADAC rechnet derzeit mit einigen Staus für die kommenden Wochen. Autofahrer sollten für die Anreise zu ihrem Urlaub in Italien also auf jeden Fall ausreichend Zeit einplanen und aktuelle Verkehrsnachrichten weiterhin verfolgen.