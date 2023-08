Urlaub in Griechenland: Nach schweren Bränden – Tui-Chef schockt mit Rhodos-Aussagen

Waldbrände auf Rhodos – Tausende Touristen müssen versorgt werden

Auf Rhodos toben die Brände weiter, die starken Winde dauern an. Tausende Touristen harrten auch die zweite Nacht in Folge auf der Straße, in Sporthallen, am Flughafen und in anderen provisorischen Unterkünften aus.