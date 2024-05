Urlaub auf Rhodos und Kreta war gestern: DAS ist der neue Griechenland-Trend für deutsche Touristen

Schon bald ist es so weit! Dann beginnen die Sommerferien in den ersten deutschen Bundesländern. Zuerst ist Thüringen ab dem 20. Juni dran, NRW erst ab dem 8. Juli und Bayern sogar erst ab dem 29. Juli. Doch um einen Urlaub zu planen, ist es nie zu früh.

Wer in diesem Jahr schon weiß, wo es hingehen sollte, könnte sich im nächsten Jahr aber nach einem neuen Ziel umsehen. Ein Geheimtipp, der mittlerweile immer beliebter wird, ist eine weniger bekannte Insel in Griechenland. Nein, es ist nicht Rhodos oder Kreta.

Urlaub in Griechenland wird auf DIESER Insel immer beliebter

Urlaub auf Rhodos oder Kreta war gestern. Die neue Trend-Insel in Griechenland heißt Karpathos. Die griechische Insel beeindruckt mit ihrer imposanten Steilküste und liegt genau zwischen den Nachbarinseln Rhodos und Kreta.

Wo sich in den vergangenen Jahren noch Zakynthos als Trend-Insel abzeichnete, wächst das Interesse an Karpathos ungemein. Die Flugsuchen von Deutschland dorthin erfahren seit 2023 ein Wachstum von ganzen 80 Prozent, so „Expedia“ und „FeWo-direkt“. Kein Wunder! Die zweitgrößte der zwölf Dodekanes Inseln – nach Rhodos – besticht mit ihren naturbelassenen Stränden, einem 1.200 Meter hohen Berg und den pittoresken Fischerdörfern.

Urlaub auf Karpathos: Natur pur

Die Insel ist im Gegensatz zu ihren bekannteren Nachbarn auch noch sehr ursprünglich, weil weniger besucht. Glasklares Wasser, naturbelassene Strände und atemberaubende Lagunen. Doch das mit dem Geheim-Tipp war wohl mal. Gut, dass Karpathos auch neben seiner Natur ein absolutes Erlebnis ist.

Hier können Urlauber in urigen Tavernen einkehren und das leckere Landsessen genießen. Ob frische Meeresfrüchte oder traditionelle Schmorgerichte, dazu ein kaltes Glas Weißwein – serviert von liebenswürdigem einheimischen Menschen.

Und besonders praktisch für Reisende: Karpathos hat auch seinen eigenen Flughafen. Direktflüge gibt es zum Beispiel ab München im Juli für knapp 200 Euro – pro Person und für den Hin- und Rückflug. Man kann aber auch mit der Fähre anreisen, zum Beispiel über Rhodos.