Urlaub an der Ostsee: Große Trauer! Dieses Tier begeisterte Urlauber – nun ist es tot!

Im Urlaub an der Ostsee ist die Trauer groß. In Travemünde hatten sich Einwohner und Urlauber zuletzt noch sehr über die Anwesenheit eines Meeresbewohners gefreut, wie unser Partnerportal „MOIN.de“ berichtete. Nun jedoch ist das Tier tot.

Ein Fischer fand den Meeresbewohner am Mittwochmorgen (24. Mai) leblos an der Ostsee vor und rief sofort die Polizei. Die Urlauber sind schockiert.

Urlaub an der Ostsee: Toter Wal sorgt für Schock

Gerade schwamm er noch lebendig durch die Ostsee – doch jetzt ist er tot. Ein Wal hatte am Wochenende vom 20. zum 21. Mai in Schlutup, einem ehemaligen Fischerdorf an der Trave, für Aufsehen gesorgt. Der kleine Meeressäuger versetzte Urlauber wie Einwohner ins Staunen.

Viele Fotos und Videoaufnahmen von ihm machten im Netz die Runde und zahlreiche Menschen hofften darauf, ihn mal live und in Farbe zu sehen. Doch sollten sie ihm nicht mehr nahekommen. Denn am Mittwochmorgen kam die traurige Nachricht: Ein Fischer hatte an der Pötenitzer Wiek den Kadaver entdeckt.

Todesursache unbekannt

„Gegen 7.15 Uhr wurde der Wal, der rund fünf Meter lang ist, in dem genannten Teil der Ostsee entdeckt“, so die Polizei gegenüber „MOIN.de“. „Die Wasserschutzpolizei aus Travemünde war in dem Gebiet mit dem Boot unterwegs und alarmierte die Seehundjäger.“ Nachdem die Einsatzkräfte das leblose Tier geborgen hatten, brachten sie es nach Jagel in Schleswig-Holstein. Dort soll es nun von Meeresbiologen untersucht werden.

Bei dem Wal soll es sich womöglich um ein Jungtier gehandelt haben. Zur Todesursache steht bisher noch nichts fest, allerdings stehen bereits erste Vermutungen im Raum. Den besonders traurigen Verdacht eines Experten erfährst du im Bericht von „MOIN.DE“.