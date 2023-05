Kreuzfahrt: Heftige Aufnahme aufgetaucht! Sie sorgt für Angst bei Urlaubern

„Eine Kreuzfahrt, die ist lustig, eine Kreuzfahrt, die ist schön“ – heißt es in einem abgewandelten Seefahrtslied über den Urlaub auf hoher See.

Doch was die Reisenden an Bord der Aida Luna in den vergangenen Tagen erleben mussten, war für viele alle andere als schön – und lustig schon gar nicht. Einige packte während ihres Kreuzfahrt-Trips sogar die pure Angst, berichtet unser Partnerportal „MOIN.de“. Doch was war passiert?

Kreuzfahrt: Aida Luna gerät in raue See

Die Aida Luna befand sich vergangene Woche auf der „Highlights am Polarkreis“-Route auf dem Weg nach Island, als ein starker Sturm aufkam. Die Witterung war so schlimm, dass der Kreuzfahrt-Dampfer in der Stadt Isafjördur nicht an Land festmachen konnte und der Kapitän kurzerhand entschied, die Route zu ändern.

So fiel der Halt in Isafjördur ganz weg, während die Ankunft in der isländischen Stadt Reykjavik einen Tag später als geplant stattfinden sollte. Die Änderung der Route bescherte den Aida-Reisenden einen zusätzlichen Tag auf See – aber auf den hätten wohl viele gerne verzichtet.

Denn der Sturm, dem das Kreuzfahrtschiff ausweichen wollte, machte sich an Bord heftig bemerkbar. Die Aida Luna fing gewaltig an zu schaukeln, „in den Restaurants ging sogar etwas Geschirr kaputt“, berichtet Urlauber Denny gegenüber „MOIN.de“.

Kreuzfahrt: „Das wäre mein absoluter Horror“

Der hohe Wellengang war vielen Aida-Urlaubern nicht geheuer, sie suchten Schutz in ihren Kabinen oder unter Deck. Denny aber ging auf Deck 14, um das Wetter-Spektakel zu filmen – auf seinen Aufnahmen sieht man, wie die Wellen gegen das Schiff schlugen und für Wassermassen an Deck sorgten.

Auf Facebook machte der Kreuzfahrt-Fan seine Aufnahmen publik und erhielt emotionale Rückmeldungen. „Das wäre mein absoluter Horror“, kommentierte etwa einer die Szenen. Aida-Urlauber Denny versicherte allerdings gegenüber „MOIN.de“, dass er keine Angst gehabt habe: „Es hat Spaß gemacht, mit den Wellen zu reiten.“

