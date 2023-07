Der Urlaub an der Ostsee lockt jedes Jahr Millionen Touristen in den Norden. Die meisten von ihnen wollen sich hier am Strand sonnen, im Meer abkühlen und ein paar Stunden entspannen.

Allerdings fehlt den Urlaubern an der Ostsee etwas – und zwar genügend Toiletten. Besonders an einem Ort bilden sich teils lange Warteschlangen vor den stillen Örtchen, wie unser Partnerportal „MOIN“ berichtet.

Urlaub an der Ostsee in der Warteschlange vorm Klo

Es gibt einfach zu wenig Klos an der Strandpromenade von Travemünde und zu lange Schlangen davor bemerken immer wieder Anwohner wie Besucher. Jährlich kommen hier 1,3 Millionen Besucher vorbei und stellen das System jedes Mal auf die Probe. Auf Facebook hat sich kürzlich ein Mann über den Umstand beschwert und ein Foto von der endlos langen Warteschlange geteilt.

„Die größte Attraktion in Travemünde sind wohl die Strandtoiletten“, konnte er zumindest noch ein wenig darüber lachen. Denn eigentlich sei das sehr bedauerlich, wie eine Frau unter dem Beitrag kommentierte. Hier würde definitiv an der falschen Stelle gespart. Vor allem für Frauen sei das unmöglich, meinte auch eine weitere Nutzerin.

Deshalb bräuchte man dort dringend einen weiteren Toilettenwagen, so ihre Meinung. Das wünschen sich auch Urlauber immer wieder, wenn sie Stunden am Strand verbringen.

Stadt reagiert

Die Hansestadt Lübeck ist da allerdings anderer Meinung, wie „MOIN“ berichtet. Es gebe dort ausreichend öffentliche Toiletten. „Allein an den Promenaden entlang der Strände gibt es auf der Stadtseite fünf feste WC-Anlagen und in den Sommermonaten zwei zusätzliche WC-Container sowie auf dem Priwall fünf feste WC-Anlagen“, wie ein Stadtsprecher anmerkt.

„Hinzu kommen noch jeweils zwei etwas weiter landeinwärts liegende Anlagen – auf der Stadtseite sind das die neuen Toiletten in den Gastro-Neubauten L’Osteria und Tiefblau – und die zahlreichen ‚Netten Toiletten‘, die viele Gastronomen im Ort anbieten.“ Was damit gemeint ist und wie die Hansestadt Lübeck dem hohen Andrang zur Hauptsaison gerecht werden will, erfährst du im Artikel unseres Partnerportals „MOIN.DE“.