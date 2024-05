Urlaub an der Ostsee: Beliebter Ort macht jetzt auf Saint-Tropez – Ruhe findest du woanders

Entspannter Urlaub an der Ostsee ist was anderes. Eine Gemeinde in Schleswig-Holstein erlebt jetzt wohl ihr luxuriöses Erwachen. Dabei wollen die Menschen hier sicherlich etwas anders als ein zweites Sylt oder gar ein Saint-Tropez.

Ein Reporter unseres Partnerportals „MOIN.de“ war vor Ort und hat eine verstörende Entdeckung gemacht. Es geht um den beliebten Urlaubsort Timmendorfer Strand an der Ostsee.

Urlaub an der Ostsee: Timmendorfer Strand wird zweites Sylt

Ibiza und Saint-Tropez gehören zu den Hotspots der Party-Schickeria. Urlauber mit einem dicken Portemonnaie bekommen hier Drinks bis zu Abwinken und können bis in die Morgenstunden feiern. Am Timmendorfer Strand allerdings dürfte man das nicht erwarten. Doch scheint sich nun auch das Ostsee-Bad an diesen Livestyle anzupassen.

Wer dieser Tage einmal an den Strand geht, der hört Jugendliche auf Jet-Skis grölen, Techno-Musik aus Lautsprechern dröhnen und auch an anderer Stelle hat sich viel verändert. Zwar gibt es noch immer die etwas heruntergekommenen Strandkorbvermieter-Häuschen mit bunten Holzfassaden, die alten Eiswerbungen, Fischbrötchen-Buden und Co. Doch dazwischen finden sich nun immer mehr Nobel-Schuppen, wie der „MOIN“-Reporter entdeckt.

Urlaub an der Ostsee: Hier musst du extra zahlen

Strand-Oasen mit Palmblatt-Dächern, Hippies die Traumfänger und bunte Tücher verkaufen und eine Buddha-Statue – das ist nicht der gewohnte Anblick am Timmendorfer Strand, doch so sieht es nun aus. Und wer hier chillen will, muss noch extra dafür blechen.

