Urlaub an der Ostsee: Wildpinkler schamlos – Strand-Gäste fassungslos! „Da fällt einem nichts mehr ein“

Wie dreist kann man bloß sein? Wer Urlaub an der Ostsee macht, will sich erholen, das Meer und die Luft genießen, sich vom Alltag lösen. Für Anwohner ist es normal, dass Besucher und Touristen Urlaub an der Ostsee machen. Und dennoch gibt es einige Gäste, die sich jenseits von Gut und Böse verhalten!

So muss ein Anwohner gemeinsam mit seiner Tochter am Ostsee-Strand etwas beobachten, das alle Grenzen der Zumutbarkeit sprengt. Diese ekelhafte Szene sorgt für Diskussionen und bringt Einheimische in Rage. Darüber berichtet unser Partnerportal MOIN.de.

Urlaub an der Ostsee: Wildpinkler schamlos

Dass sich manche Besucher völlig daneben benehmen, ist leider nichts Neues. Doch was ein Anwohner auf Usedom sehen muss, ist fast schon kriminell. Auf Facebook berichtet er vom Vorfall – und sorgt bei vielen anderen Insulanern für kochende Gemüter. Sogar das Erstatten einer Anzeige wird ihm empfohlen!

Ein Wildpinkler trieb sein Unwesen, der schamlos vor anderen Menschen pinkelte. Der Anwohner berichtet, wie ein älterer Mann ins Wasser kam und sich dort „erleichterte“. „Dazu muss man wissen, dass nur 100 Meter weiter gegenüber der Buhne der Strandaufgang zum Toilettenhaus“, zitiert ihn MOIN.de.

Damit traf er einen Nerv bei anderen Usedom-Anwohnern. Eine Frau meinte nur: „Ekelhaft! Da fällt einem gar nichts mehr ein!" Ein anderer Mann erwiderte: „Das geht ja wohl gar nicht."