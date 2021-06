Urlaub an der Ostsee: Beliebter Ort plant Veränderung – doch das kommt nicht bei jedem gut an

Eine Änderung, die nicht nur für Zustimmung sorgt! Die Hafenstadt Neustadt in Holstein gehört zu den beliebten Reisezielen für einen Urlaub an der Ostsee.

Doch einige Besucher werden sich in ihrem Urlaub an der Ostsee an eine große Veränderung gewöhnen müssen. Das berichtet unser Partnerportal .

Urlaub an der Ostsee: Beliebter Ort plant jetzt große Veränderung

Urlaub an der Ostsee: In Neustadt in Holstein stehen Veränderungen an. Foto: IMAGO / imagebroker

Denn die Abrissarbeiten des weißen Silo-Turms stehen an. Der Küstenort soll verschönert werden, etwas Neues an der gleichen Stelle entstehen.

Doch DAS kommt laut längst nicht bei allen gut an.

Blick auf den Ostsee-Hafen von Neustadt. Foto: IMAGO / nph

Die Bauarbeiten am Hafen sollen laut Plan 2024 abgeschlossen sein, 122 Millionen Euro kostet das große Vorhaben. Das Hafenquartier werde nach den Arbeiten über zahlreiche Wohn-, Kultur- und Tourismusangebote verfügen.

Urlaub an der Ostsee: Herbe Kritik an Pläne

Auf Facebook macht ein Foto die Runde, wie es in Neustadt dann aussehen soll, wenn alles fertig ist. Einige freuen sich auf die große Umgestaltung. Doch nicht wenige sehen das Ganze auch ziemlich kritisch. Ein Kommentar lautet: „Nicht schön, nur grau. Passt nicht zu Neustad

Urlaub an der Ostsee: Neustadt in Holstein stehen große Veränderungen bevor. Nicht jedem gefällt das. Foto: Imago/Niehoff

Welche Punkte Touristen und Einwohner noch kritisch sehen und wie das neue Hafenviertel letztlich aussehen soll, . (mg)

