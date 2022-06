Urlaub an der Ostsee: Menschen stürmen diesen Ort – selbst Einheimische reiben sich die Augen

Am Wochenende war an der Ostsee die Hölle los. Kein Wunder, werden sich einige denken. Immerhin war das Wetter toll und den Feiertag plus Brückentag haben viele für einen kleinen Urlaub genutzt.

Doch mit solch einem Andrang haben selbst die Einheimischen, die das zu dieser Jahreszeit gewohnt sind, nicht gerechnet. Dabei machten vor allem in einem Ort viele Menschen Urlaub an der Ostsee. Unser Partnerportal MOIN.DE hat darüber berichtet.

Urlaub an der Ostsee: HIER war die Hölle los

Nach zwei Jahren Corona-Pandemie sind viele Menschen fällig für den Urlaub. Doch, dass es so viele an die Ostsee zieht, überrascht Einheimische dann doch. In Travemünde tummelte es sich am Samstag so sehr, dass es den ein oder anderen abschreckte. Auf Facebook bekamen User Bilder vom überfüllten Strand zu sehen.

Das ist die Ostsee:

auch Baltisches Meer genannt

die Ostsee ist das größte Brackwassermeer der Erde

die Fläche beträgt 412.500 Quadratkilometer

sie ist bis zu 459 Meter tief

Kein Wunder, schließlich ließ es sich da bei knapp 30 Grad am besten aushalten. Zu viel jedoch für manche Einheimische, die froh waren, bei so einem Andrang lieber zuhause zu sein. Am Sonntag lichtete sich die Lage wieder etwas. Was wohl auch daran lag, dass die Temperaturen sanken. Bei immer noch angenehmen 20 Grad setzten einige Urlauber wohl auf andere Freizeitbeschäftigungen.

Urlaub an der Ostsee: In Travemünde wurde es am Strand am Wochenende eng. (Archivbild) Foto: IMAGO / Susanne Hübner

Urlaub an der Ostsee: Einheimische geschockt – doch es kommt wohl noch schlimmer

Doch das war wohl nur ein kleiner Vorgeschmack. Denn bald sind in Deutschland die Sommerferien. Das bedeutet, dass im Juli und August wohl mit noch mehr Urlaubern zu rechnen sein wird. Vor allem, wenn der Sommer jetzt weiter so schön bleibt.

Wo es an der Ostsee am Wochenende auch noch voll war, verrät dir unser Partnerportal MOIN.de. (cg)