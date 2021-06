Urlaub an der Ostsee: Beliebter Ort plant große Veränderung – doch das gefällt nicht jedem

Endlich Urlaub an der Ostsee – doch hier scheint etwas anders zu sein...

Der Sommer steht an, die Inzidenz in Deutschland geht sukzessive runter, die Reise-Einschränkungen werden immer lockerer. Grund genug, um Urlaub an der Ostsee zu machen.

Die Hafenstadt Neustadt in Holstein gehört zu den beliebten Reisezielen. Doch Besucher werden sich in ihrem Urlaub an der Ostsee an eine große Veränderung gewöhnen müssen. Das berichtet unser Partnerportal .

Urlaub an der Ostsee: Beliebter Ort plant große Veränderung

Denn die Abrissarbeiten des weißen Silo-Turms stehen an. Der Küstenort soll verschönert werden, etwas Neues an der gleichen Stelle entstehen.

Das ist die Ostsee:

auch Baltisches Meer genannt

die Ostsee ist das größte Brackwassermeer der Erde

die Fläche beträgt 377.000 Quadratkilometer

sie ist bis zu 459 Meter tief

Doch DAS kommt laut längst nicht bei allen gut an.

Blick auf den Ostsee-Hafen von Neustadt. Foto: IMAGO / nph

Die Bauarbeiten am Hafen sollen laut Plan 2024 abgeschlossen sein, 122 Millionen Euro kostet das große Vorhaben. Das Hafenquartier werde zahlreiche Wohn-, Kultur- und Tourismusangebote inne haben.

Urlaub an der Ostsee: Herbe Kritik an Pläne

Auf Facebook macht ein Foto die Runde, wie es in Neustadt aussehen soll, wenn alles fertig ist. Einige freuen sich auf die große Umgestaltung. Doch nicht wenige sehen das Ganze auch ziemlich kritisch. Ein Kommentar lautet: „Nicht schön, nur grau. Passt nicht zu Neustadt.“

Welche Punkte Touristen und Einwohner noch kritisch sehen und wie das neue Hafenviertel letztlich aussehen soll,