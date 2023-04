Urlaub an der Ostsee wird zum Albtraum – Frau plötzlich nur noch umgeben von Wasser

Über die Ostertage haben viele die Auszeit vom stressigen Alltag genutzt. Und wo ginge das besser als bei einem kurzen Urlaub an der Ostsee?! Lange Spaziergänge am Strand, während die Sonne langsam über dem Horizont untergeht – ein Traum für viele Menschen.

Doch für eine Frau wurde dieser nun zum Abtraum. Denn auf einmal wusste die Touristin nicht mehr, wo sie an der Ostsee war. Völlig orientierungslos wählt sie den Notruf. Sofort machte sich ein Rettungsteam auf die Suche.

+++ Urlaub an der Ostsee: Schwere Sturmflut trifft Touristen-Ort – Traumstrand plötzlich weggespült! +++

Urlaub an der Ostsee: Touristin findet nicht mehr zurück

Am Ostersonntag meldete sich gegen 20:25 Uhr eine Frau bei der Polizei in Barth. Die 43-Jährige hatte sich verlaufen und fand den Weg zu ihrer Unterkunft nicht mehr. Die Berlinerin war mit ihren zwei Dackeln seit über drei Stunden spazieren. Losgegangen war sie in Prerow und wusste nicht genau, wo sie im Naturschutzgebiet entlanggegangen war.

Nunmehr befand sie sich stehend im Wasser und aufgrund der eintretenden Dunkelheit fand sie keinen Weg zurück. Es wurden umgehend Rettungsmaßnahmen eingeleitet. So wurde über die Integrierte Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen die Seenotrettung und die Feuerwehr alarmiert.

Ende gut, alles gut

Sofort wurde ein großer Suchtrupp formiert, um nach der orientierungslosen Frau zu suchen. Die Beamten des Polizeirevieres Barth sowie Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Wieck, Born und Prerow begaben sich auf die Suche nach der Vermissten.

Noch mehr News:

Letztlich konnte sie in der Nähe des Nothafens Prerow auf einer Sandbank, welche vom Wasser umspült war, gefunden werden. Vom Nothafen Darßer Ort machte sich ein Beiboot des Seenotkreuzers auf den Weg. Gegen 21:15 Uhr erreichte die Frau das Boot und sie konnte sicher wieder an Land gebracht werden. Außer nassen Füßen war der Urlauberin nichts passiert und so konnte sie wohlbehalten mit ihren Hunden zu ihrer Unterkunft zurückkehren.